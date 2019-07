"Vlap doet het goed, maar het is niet zo dat ze geweldig onder de indruk zijn"

Met het aantrekken van Vincent Kompany als speler/trainer waait er een frisse wind bij Anderlecht.

De club beingt zondagmiddag aan het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen KV Oostende (14.30 uur). De routinier moet voor betere tijden zorgen, want het vorige seizoen verliep rampzalig. Trainers Hein Vanhaezebrouck en Fred Rutten werden ontslagen, supporters misdroegen zich en na de play-offs eindigde de club op een teleurstellende zesde plaats.

"De sfeer bij is volledig omgeslagen. Een paar maanden geleden lag de club echt op apegapen, maar nu is er weer vertrouwen", laat Sporza -commentator Peter Vandenbempt weten aan de NOS .

Volgens Vandenbempt is het aan Kompany te danken dat het negativisme rond de club is verdwenen. "Zijn komst heeft voor een schokeffect in het kwadraat gezorgd. En dat is überhaupt al goed nieuws voor de club", aldus de commentator. Behalve een nieuwe trainer, werden ook een aantal spelers aangetrokken. Michel Vlap kwam voor acht miljoen euro over van sc en is de duurste zomeraankoop.

"Hij maakt op het middenveld indruk met zijn positionering en diepgang. Het is wel duidelijk dat Vlap nog ritme zoekt en moet wennen aan het elftal. Maar dat is logisch, want het hele elftal is nog niet op elkaar ingespeeld. Kompany heeft maar liefst vijftig spelers in de voorbereiding gebruikt", aldus Vandenbempt. "Anderlecht wil eigenlijk met twee 'nummers tien' spelen. Vlap moet concurreren met Yari Verschaeren en Nasri. De Nederlander doet het goed, maar het is ook niet zo dat ze geweldig onder de indruk zijn. Hij moet het nog bewijzen."

Kompany zorgde voor de komst van Samir Nasri, terwijl hij ook de Nederlandse verdediger Philippe Sandler wist te verleiden tot een tijdelijke overstap. "Ik vind de komst van Sandler heel interessant. Hij is een jonge jongen, maar al heel sterk en groot. In België zijn ze benieuwd naar wat hij kan brengen. Hoewel hij er nog niet zo lang bij is als Vlap, kreeg hij veel speeltijd tijdens de oefenwedstrijden. Ik denk dat hij veel minuten gaat maken. En misschien ook wel als middenvelder."