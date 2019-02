Vlaar dubt over toekomst: "Topsport bedrijven is eigenlijk ongezond"

Robin van Persie is dit seizoen weliswaar aan zijn afscheidstoernee bezig, maar generatiegenoot Ron Vlaar heeft de knoop nog niet doorgehakt.

De verdediger, die volgende week zijn 34e verjaardag viert, is naar eigen zeggen weer ‘superfit’ en zal in een later stadium de knoop doorhakken. Vlaar heeft begrip voor de beslissing van Van Persie, die hij goed kent uit hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal.

"Hij wordt 36 jaar, hè. Heeft ook nog eens tropenjaren beleefd in de Premier League. Dat was beuken", vertelt de verdediger van AZ woensdag in gesprek met De Telegraaf . "Wat hij heeft meegemaakt bij Arsenal en Manchester United, op alle fronten, gaat niet in je koude kleren zitten. De mensen hebben geen idee wat voor impact dat heeft op je lijf."



"Sport is gezond, maar zoals wij op dat niveau topsport bedrijven is eigenlijk ongezond." Vlaar benadrukt dat Van Persie zijn lichaam zo goed kent, dat hij 'dondersgoed weet waar hij nu aan toe is'. "Dat is misschien ook wel lekker, want ik weet dat nog niet. Robin heeft duidelijkheid en dat zal hem ook bepaalde rust geven", vermoedt Vlaar.



"Daardoor kan hij zijn klasse nog elke week laten zien nu." Vlaar geeft aan dat hij de keuze over het voortzetten van zijn loopbaan nu nog niet hoeft te maken. "Ik kan iets willen, maar uiteindelijk moet de club het dan ook willen. Belangrijk is dat ik weer superfit ben. Dat helpt enorm." De verdediger verschijnt de laatste maanden steevast in de ploeg van John van den Brom en heeft deze voetbaljaargang inmiddelds veertien Eredivisie-duels achter zijn naam staan.



Vlaar doet één veldtraining per dag. Dubbele sessies op één dag zijn niet meer aan de orde. "Ja, ik gebruik pijnstillers, daar zit ik al heel lang aan. Daar raak je aan gewend. Dat is voor mij dus niet nieuw. Ik heb geprobeerd ermee te stoppen in de winter maar dat was geen succes." Vlaar benadrukt dat hij geen achttien meer is. "Maar ik voel me weer zo sterk dat ik een half uur na AZ-Emmen al weer uitkijk naar de volgende wedstrijd", besluit de voormalig Oranje-international.