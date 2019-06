Vitesse verrast zaakwaarnemer met verklaring over toekomst Büttner

Alexander Büttner heeft zijn laatste wedstrijd voor Vitesse gespeeld.

De dertigjarige vleugelverdediger is het niet eens geworden met de club uit Arnhem over een nieuw contract. "De toekomst van Büttner ligt elders", bevestigt technisch directeur Mo Allach dinsdag in een officiële verklaring op de clubsite. De zaakwaarnemer van de linksback wilde tegenover Omroep Gelderland niet reageren op de verklaring van , maar hij gaf wel aan 'enigszins verrast' te zijn.



De linksback kreeg volgens de regionale omroep nog wel een aanbieding toegeschoven, maar heeft uiteindelijk besloten daar niet op in te gaan. Naar verluidt was het voorstel van Vitesse in financieel opzicht niet naar de zin van Büttner, die dus na 1 juli een transfervrije status heeft en niet de enige speler is die de club verlaat. "Zoals elk jaar hebben we ook te maken met inkomende en uitgaande transfers. De gehuurde spelers keren in eerste instantie altijd terug naar hun club. Zoals al langer bekend is, is Arnold Kruiswijk gestopt en ligt de toekomst van Maikel van der Werff en Alexander Büttner elders", voegt Allach, die in maart terugkeerde bij Vitesse, daaraan toe.



De Vitesse-directeur wil nog geen namen van eventuele aanwinsten prijsgeven. "Het is een trend dat de transfermarkt relatief laat pas echt op gang komt. Uiteraard hebben wij de schaduwlijsten klaar liggen en zijn we achter de schermen al volop bezig om de selectie weer op volle sterkte te brengen. Het is lastig om in te gaan op namen en op alle geruchten die op social media de revue passeren en die vast nog gaan ontstaan. Onze wens is om de selectie zo snel mogelijk op het gewenste peil te hebben. Tegelijkertijd is het inherent aan de voetbalwereld dat ook in de latere fases van de transferwindow het nodige gebeurt. Het belangrijkste is dat we, zoals elk jaar, een selectie gaan neerzetten die past bij onze ambitie."



Büttner keerde in 2017 terug bij Vitesse, nadat hij ook al tussen 2007 en 2012 voor de Eredivisionist uitkwam. Sir Alex Ferguson haalde hem destijds naar , waar een vaste plaats echter niet tot de mogelijkheden behoorde. De ervaren verdediger droeg ook het shirt van Dinamo Moskou en RSC .