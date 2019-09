Vitesse pakt zege tegen AZ in tumultueuze slotfase en meldt zich in de top

Vitesse heeft zondag in blessuretijd drie punten weten te pakken tegen AZ.

De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd in GelreDome, waarbij beide teams het gevoel hadden dat een zege haalbaar was. Uiteindelijk trok aan het langste eind: 2-1. Door de winst staat de ploeg van Leonid Slutsky nu bovenaan in de , terwijl de eerste verliesbeurt incasseert.

In een levendige eerste helft met aardige wat pittige tackles en ook een opstootje konden beide ploegen niet snel tot scoren komen. Aan beide kanten van het veld vielen er kansen te noteren, maar de doelmannen hielden het doel lang schoon. Na een halfuur spelen was het AZ dat de ban brak. Navarone Foor haalde Myrone Boadu onderuit in het strafschopgebied, waarna Teun Koopmeiners zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong kon zetten: 0-1.

Lang konden de Alkmaarders niet genieten van de voorsprong, want vlak voor rust wist Tim Matavz toe te slaan. De spits wist Ron Vlaar in het strafschopgebied af te troeven en de gelijkmaker tegen de touwen te werken: 1-1. AZ, met onder anderen Dani de Wit als basisspeler en Zakaria Aboukhlal als invaller, zocht na de onderbreking naar de overwinning, maar kon het net niet vinden. Vitesse was echter ook op zoek naar de drie punten en was tien minuten voor tijd dicht bij de 2-1.

Danilho Doekhi had een grote mogelijkheid bij een voorzet van Vyacheslav Karavaev, maar de verdediger raakte met zijn poging de paal. Aan de andere kant van het veld wist Remko Pasveer ook nog een enkele keer kordaat op te treden.

Uiteindelijk wist Vitesse met de drie punten te pakken. Pantelis Hatzidiakos maakte hands, waarna Matus Bero mocht aanleggen. Bero miste, maar Darfalo schoot in de rebound wel raak. De penalty moest echter opnieuw worden genomen omdat spelers te vroeg inliepen. Daarna bleef Bero koel en bracht hij zijn ploeg de drie punten: 2-1.