Vitesse neemt Riechedly Bazoer in genade aan na spijtbetuiging

Riechedly Bazoer is in genade aangenomen bij Vitesse, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend.

De middenvelder werd vorige week uit de selectie gezet na een ruzie met Jay-Roy Grot op de training. meldt dat Bazoer zijn excuses heeft aangeboden en om die reden weer welkom is bij de eerste selectie.

De 23-jarige middenvelder kreeg het vorige week woensdag op de training aan de stok met Grot. De twee vlogen elkaar tijdens een partijvorm in de haren, waarna zij door ploeggenoten uit elkaar gehaald moesten worden.

Bazoer zou Grot daarna hebben toegebeten ‘dat hij hem in de kleedkamer nog wel zou pakken’ en reageerde zich ook af op trainer Leonid Slutsky. “Fuck off, I don’t want to play for your team”, zou hij hebben geroepen.

Vitesse liet kort daarna weten dat Bazoer ‘tot nader order’ uit de selectie was gezet. Voorlopig sluit Riechedly niet aan bij de A-selectie. In de tussentijd gaan we gesprekken voeren over de ontstane situatie. We gaan verder niet speculeren over wanneer hij weer terugkeert”, reageerde technisch directeur Mo Allach. Bazoer was afgelopen weekeinde niet van de partij bij de thuiswedstrijd tegen , die door Vitesse met 0-2 verloren werd.

Aanvoerder Bryan Linssen sprak na afloop van het duel met ADO de hoop uit dat Bazoer zou terugkeren in de selectie. Doordat Bazoer zijn excuses heeft gemaakt, keert hij direct terug bij de A-selectie. “Bazoer sluit per direct weer aan bij de A-selectie”, zo laat Vitesse in een kort statement op Twitter weten. “De middenvelder heeft zijn excuses gemaakt en staat vanaf vandaag weer op het veld.”