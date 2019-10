Vitesse ligt in de clinch met voormalig hoofdsponsor over geldbedrag

Vitesse heeft nog een bedrag van circa 200.000 euro tegoed van voormalig sponsor Droomparken, zo weet de Gelderlander vrijdagochtend te melden.

Het bedrijf heeft naar verluidt nog niet aan zijn financiële verplichtingen voldaan tegenover , al zijn beide partijen wel in 'gesprek over een oplossing'. Droomparken tekende in 2018 een tweejarig contract met de Arnhemse club, dat met de deal een miljoen euro per seizoen zou ontvangen.

De naam van Droomparken prijkte uiteindelijk slechts een seizoen op het shirt van Vitesse, want in maart werd de ambitieus begonnen samenwerking eenzijdig opgezegd door de firma uit de regio Apeldoorn. Droomparken stapte korte tijd later in bij , met een sponsorbedrag van zes miljoen euro.

Beide partijen willen vooralsnog niet ingaan 'op de afhandeling van het sponsorcontract'. "We beamen wel dat niet het gehele bedrag is betaald", aldus een woordvoerder van Droomparken tegenover de regionale krant. "We zijn in gesprek met Vitesse. Bij contracten horen ook doelstellingen. We bespreken die materie nu. Verder gaan we inhoudelijk nergens op in."

Het is voor de tweede keer dat Vitesse een geschil heeft met een hoofdsponsor, want in 2018 waren er problemen met Swoop, dat failliet ging. Vitesse had destijds nog 400.000 euro tegoed van het bedrijf in tweedehands elektronica, maar dat bedrag werd nooit overgemaakt.

De nummer vier in de werkt sinds de zomer met Burgers' Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum als hoofdsponsors. De Arnhemse ondernemingen betalen Vitesse grotendeels met toegangskaarten.