'Vitesse kan Tim Matavz op korte termijn van de hand doen'

Tim Matavz ligt nog tot het einde van dit seizoen vast bij Vitesse, maar de kans is groot dat de spits zijn contract niet uit gaat dienen.

Omroep Gelderland meldt woensdagmiddag namelijk dat Matavz in de nadrukkelijke belangstelling staat van het Turkse Göztepe en op weg naar de uitgang lijkt.

De nummer tien van de is volgens de regionale omroep op dit moment het meest concreet in de markt voor Matavz. De Sloveen, die openstaat voor een transfer, zou verder in de belangstelling staan van een aantal clubs uit Saudi-Arabië.

Als inderdaad besluit om in januari afscheid te nemen van Matavz, kan het nog een bescheiden transfersom voor hem incasseren.

De verwachting is dan ook dat het vertrek van de aanvaller snel kan worden afgerond als de betrokken partijen tot een akkoord weten te komen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Matavz, die dit seizoen na een sterk begin onder trainer Leonid Slutsky zelfs even op de bank belandde, interesse geniet vanuit Turkije. deed afgelopen zomer nog een poging om hem over te nemen, maar Slutsky stak hier toen een stokje voor.