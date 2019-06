"Vitesse is altijd eerste keus, maar ik wil niet komen op basis van verleden"

Guram Kashia trok afgelopen zomer na acht jaar de deur bij Vitesse achter zich dicht voor een avontuur in de Verenigde Staten bij San Jose Earthquakes

Bij de club uit de Major League Soccer was hij lange tijd basisspeler, maar de afgelopen weken moest hij echter genoegen nemen met een rol als invaller. Van een snel vertrek uit Californië wil hij desalniettemin nog niet spreken.

"Als ik zou besluiten hier te vertrekken, dan zou ik altijd eerst contact opnemen met . Maar zo ver ben ik nog helemaal niet", vertelt hij in gesprek met Voetbal International . "We zitten hier nog midden in de competitie, we willen de play-offs halen. Ik wil belangrijk zijn voor het elftal. En daarna? Dat gaan we wel zien."



De 31-jarige stopper groeide in de 245 wedstrijden die hij voor Vitesse speelde uit tot een waar clubicoon en was ook de eerste, en tot nu toe enige, aanvoerder die een prijs namens de Arnhemmers in ontvangst mocht nemen. Twee jaar geleden werd ten koste van de TOTO gewonnen, wat tot een waar volksfeest leidde in de Gelderse hoofdstad.



De club heeft dan ook nog een speciaal plekje in het hart van Kashia: "Vitesse zal altijd mijn eerste keus zijn. Vervolgens moeten we kijken of dat haalbaar is. Stel, ze hebben op mijn positie twee goede centrale verdedigers. Dan moeten ze het niet doen. Ik wil niet komen op basis van mijn verleden, mijn statistieken. Ik ben de club veel verschuldigd en niet andersom."