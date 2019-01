'Vitesse huurt spits van Anderlecht en bedingt optie tot koop'

Vitesse gaat zich mogelijk aanvallend versterken met Mohammed Dauda. Hij moet de naar een spits zoekende Arnhemmers van extra stootkracht voorzien.

Volgens Le Soir is de twintigjarige spits overbodig geraakt bij RSC Anderlecht en gaat hij het seizoen op huurbasis afmaken in Arnhem. Waar de rest van de selectie van trainer Fred Rutten voor een trainingskamp is afgereisd naar Spanje, is Dauda achtergebleven in Brussel. Het contract van Dauda bij Anderlecht loopt door tot medio 2021.

Vitesse huurt de aanvaller naar verwachting voor een half jaar en bedingt een optie tot koop op de twintigjarige spits. Volgens Belgische media hadden meerdere clubs interesse in Dauda, maar trekt Vitesse aan het langste eind. Clubs uit Oostenrijk en Duitsland grijpen zodoende mis.



Dauda hoopt bij Vitesse meer aan spelen toe te komen. In de eerste seizoenshelft kwam hij in de Belgische competitie slechts vijf keer in actie en begon hij eenmaal vanuit de basis. In totaal 2017 speelminuten in alle competities kwam hij niet tot scoren. Ivan Santini en Landry Dimata kregen de voorkeur in de voorhoede van Anderlecht.



De Ghanees kwam in januari 2017 in de jeugdopleiding van Anderlecht terecht, nadat hij werd overgenomen van Asante Kotoko. Hij maakte een sterke indruk in de beloftencompetitie en werd gezien als een veelbelovend talent. Toch wist hij vooralsnog niet door te breken in de hoofdmacht.