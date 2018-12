Vitesse hoopt op goed nieuws uit Londen: "Er zijn natuurlijk ook clausules"

Charly Musonda jr. is op de weg terug, zo verzekert Wiebe Nelissen, woordvoerder van Vitesse, in gesprek met Sporza.

De huurling van Chelsea heeft nog steeds geen officieel duel gespeeld voor de Arnhemmers door een knieblessure, opgelopen in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. De 22-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler revalideert voorlopig bij Chelsea.

Nelissen laat weten dat Vitesse nog niet weet wanneer de Belg weer in Arnhem zal aansluiten bij de spelersgroep. "In principe hebben we hem voor een jaar gehuurd, maar er zijn natuurlijk ook clausules. Al verwachten we wel dat Musonda, zodra hij fit is, na de winterstop weer aansluit in Arnhem. Dat is onze intentie."



"Of we Musonda dus een officiële wedstrijd in het shirt van Vitesse zullen zien spelen? Die kans zit er nog altijd in, ja. En hopelijk zo snel mogelijk. Deze blessure duurt wat langer dan verwacht. Dat is voor iedereen vervelend en zeker voor Charly. Maar hopelijk is hij snel volledig hersteld en kan hij hier zijn minuten maken."



De jongeling, die nog tot medio 2022 vastligt op Stamford Bridge, was eerder op huurbasis actief voor Celtic en Real Betis. Voor deze ploegen kwam de Belg respectievelijk 8 en 24 keer in actie. Bij Chelsea staat de teller op zeven wedstrijden in de hoofdmacht.