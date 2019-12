Vitesse grijpt naast 'topkandidaat' en kiest voor trainer beloftenteam

Joseph Oosting is voorlopig trainer van Vitesse, zo heeft de club dinsdag bekendgemaakt.

Hij neemt het stokje op interim-basis over van Leonid Slutsky. Oosting wordt doorgeschoven vanuit het beloftenteam en krijgt hulp van Nicky Hofs, Tim Cornelisse en keeperstrainer Raimond van der Gouw. Edward Sturing was volgens de Gelderlander topkandidaat, maar hij zag het niet zitten om als tussenpaus te fungeren. gaat in de tussentijd op zoek naar een oplossing voor de langere termijn.

"Na het vertrek van Leonid moesten we snel schakelen. Uiteraard kijk je daarbij eerst naar de mogelijkheden die er intern zijn", reageert technisch directeur Mohammed Allach op de clubwebsite. "We hebben met verschillende mensen gesproken, waaronder natuurlijk Edward Sturing."

"Hij heeft in het verleden al meermaals de functie van interim-trainer bekleed, maar gaf aan niet opnieuw een interim-functie te willen vervullen om zich te kunnen concentreren op de academie. Joseph is een ervaren trainer en weet wat er van de spelers gevraagd wordt op dit niveau. Tim heeft een enorme ontwikkeling als trainer doorgemaakt de afgelopen jaren en wordt daarom toegevoegd aan de staf."

Oosting stond sinds twee jaar aan het roer bij de beloften van Vitesse. Hij heeft een verleden als speler bij , WKE en BV Veendam. De voormalig jeugdtrainer van de Arnhemmers was twee jaar geleden nog de rechterhand van Sturing na het ontslag van Henk Fraser.

Lees beneden verder

"Ik wil de club graag helpen", aldus Oosting. "Het is een lastige tijd voor Vitesse en ik ga er alles aan doen om de weg naar boven terug te vinden. Ik ken de groep goed en weet wat ze momenteel nodig hebben om uit deze moeilijke situatie te komen."

Slutsky maakte afgelopen vrijdag zijn vertrek bekend. Direct na de verloren wedstrijd tegen sc (3-2_ diende hij zijn ontslag in. Na de vijfde nederlaag op rij gooide de rus de handdoek in de ring.

"Dit is de eerste keer in mijn carrière dat een club van mij vijf keer op een rij heeft verloren", reageerde Slutsky vrijdag in gesprek met FOX Sports . "Ik heb hard gewerkt, maar ik moet ook aan de club, de spelers en de fans denken. Misschien dat iemand anders de boel er weer bovenop krijgt. Het was een fantastische tijd. Ik bedank de supporters van Vitesse en iedereen bij de club."