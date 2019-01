Vitesse en NAC Breda maken huurdeal wereldkundig

Khalid Karami maakt het seizoen op huurbasis af bij NAC Breda, zo meldt zowel NAC als werkgever Vitesse dinsdag via de officiële kanalen.

De 29-jarige rechtsback kwam afgelopen zomer transfervrij over van Excelsior. Karami tekende een tweejarig contract, maar kwam nog niet in de Eredivisie in actie voor de ploeg van trainer Leonid Slutskiy.



Karami komt nauwelijks aan spelen toen bij de Arnhemmers, waardoor een vertrek een logisch vervolg is. De verdediger speelde dit seizoen wel de volledige bekerwedstrijd tegen RVAV Volendam mee. Bij de Parel van het Zuiden komt de verdediger Mitchell van der Gaag tegen, de trainer waarmee Karami al eerder bij Excelsior werkte.



De in Amsterdam geboren Karami maakte in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal voor Go Ahead Eagles. Na twee seizoenen in Deventer werd de verdediger opgepikt door Excelsior. In zijn eerste zijn bij de Kralingers promoveerde Karami via de play-offs naar de Eredivisie. Na vijf seizoenen en 154 officiële wedstrijden ruilde hij Excelsior afgelopen zomer in voor Vitesse."Voor mij biedt deze verhuur een goede uitkomst. Ik heb hele goede ervaringen met de trainer opgedaan bij Excelsior. Dat opgeteld bij het gegeven dat NAC een prachtige club is met een stadion vol mensen die echt leven voor het voetbal gaf mij de doorslag om voor NAC te kiezen", aldus Karami, die in de eerste seizoenhelft tot een officieel duel kwam.