'Vitesse doet op slotdag van de transferwindow nog zaken met Zenit'

Vitesse moet op de valreep nog afscheid nemen van Vyacheslav Karavaev.

Het Russische Championat meldt dat niks een transfer van de 24-jarige vleugelverdediger naar Zenit Sint-Petersburg nog in de weg staat. Karavaev gaat zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract en wordt maandag gepresenteerd in zijn thuisland.

Karavaev werd anderhalf jaar geleden voor anderhalf miljoen euro overgenomen van Sparta Praag. De vleugelverdediger speelde tot dusver 65 wedstrijden voor , waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 9 assists.

In een eerder stadium werd Karavaev al in verband gebracht met een terugkeer naar Rusland, waar hij in de jeugdopleiding van CSKA Moskou speelde. Hij verkaste vervolgens naar Tsjechië, waar hij eerst op huurbasis voor Dukla Praag en Jablonec speelde. Sparta Praag nam hem vervolgens definitief over van CSKA.

Het is onduidelijk wat voor bedrag Zenit neertelt om het tot 2021 lopende contract van Karavaev bij Vitesse af te kopen. Het nieuws zal maandag nog wereldkundig gemaakt worden, zo voorspelt het Russische medium.

Na afloop van het duel met (2-1 overwinning) hield Karavaev zich in gesprek met de Gelderlander nog op de vlakte over een eventuele transfer. "Ik kan niet zeggen of ik bij Vitesse blijf. Nu speelt er niets, maar alles kan in een split-second veranderen."

"De transferwindow is nog enkele dagen open. Alles kan nog heel erg spannend worden. Of doodstil. Ik maak me er niet druk om. Dat is voor het management. Ik ben gelukkig in Nederland en richt me op het voetbal", zei de verdediger.

De Gelderlander maakt maandagochtend ook melding van de concrete belangstelling van Zenit, al stelt het regionale dagblad dat er nog geen sprake is van een akkoord.

Vitesse heeft in Sint-Petersburg een vraagprijs van acht miljoen euro neergelegd, inclusief een doorverkooppercentage.