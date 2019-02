'Vitesse denkt aan terugkeer oude bekende als opvolger Van Hintum'

In de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur is Vitesse uitgekomen bij Mohammed Allach, zo weet de Gelderlander woensdag te melden.

Volgens het regionale dagblad staat hij hoog op het kandidatenlijstje van de Eredivisie-club. De Arnhemmers moeten een nieuwe technisch directeur vinden, want Marc van Hintum is bezig aan zijn laatste seizoen. De 45-jarige Allach zit sinds november thuis na zijn vertrek bij Maccabi Haifa.

Allach is geen onbekende bij Vitesse, want hij was daar tot van 2013 tot 2017 al technisch directeur. Dat zijn naam genoemd wordt is opmerkelijk te noemen, want destijds vertrok hij na een verschil van inzicht met toenmalig commissaris Valeri Oyf, wie nu de eigenaar is van de huidige nummer vijf van de Eredivisie.



Na het vertrek van Allach werd Van Hintum naar voren geschoven als technisch directeur. Hij zou in eerste instantie het seizoen afmaken in Arnhem, maar omdat de club geen geschikte vervanger kon vinden bleef hij aan. Van Hintum hoopt vanaf juli weer terug te keren in zijn oude rol als hoofd scouting. Earnest Stewart was eerder in beeld bij Vitesse, maar zijn komst bleek niet haalbaar. De ex-speler van onder meer NAC Breda en Willem II koos voor een dienstverband bij de Amerikaanse voetbalbond, waar hij zich general managermag noemen.