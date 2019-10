Vitesse beleeft financieel rampjaar: "Dat is zeker schrikken"

Vitesse heeft woensdag rampzalige financiële cijfers van het boekjaar 2018/19 gepresenteerd.

De Arnhemse club heeft een verlies van 16,5 miljoen euro geleden, maakt men bekend. Algemeen directeur Pascal van Wijk noemt het resultaat in gesprek met De Gelderlander 'zorgwekkend', al worden de gaten gedicht door clubeigenaar Valeri Oyf. Tegelijkertijd voelt zich wel genoodzaakt om verder te bezuinigen, zoals sinds vorig jaar al wordt gedaan.

Vitesse overlegt al jaren zwakke cijfers; onder leiding van Merab Jordania steeg het tekort zelfs tot een recordhoogte van 24,5 miljoen euro. Het leek echter beter te gaan met de club, na een winst van negen miljoen euro in het boekjaar 2017/18. "Het verschil tussen die twee financiële jaren bedraagt dus 25 miljoen euro", rekent Van Wijk voor. "In negatief opzicht. Dan is het zeker schrikken." Daarbij dient wel vermeld te worden dat het boekjaar 2017/18 voor Vitesse en uitzonderlijk jaar was, met de winst van de , de deelname aan de en negentien miljoen euro aan transferinkomsten.

Afgelopen jaar was daar geen sprake van, zo legt Van Wijk uit. "De transferperiode was erg lauw. Zonder die inkomsten resten gaten in de begroting. Dat geldt eigenlijk voor elke club in de eredivisie. Dat we de groepsfase van de Europa League niet bereikten, kwam daar nog eens bij."

Onder Leonid Slutsky investeerde Vitesse in het spelersmateriaal, wat resulteert in een negatieve transferbalans van 3,3 miljoen euro over het afgelopen boekjaar. Van Wijk spreekt van een 'strategische keuze'. "We willen presteren. We hebben kapitaal op het veld gezet. Daarvan moeten we in de toekomst weer profiteren."

Oyf zal in ieder geval tot 2022 de tekorten van Vitesse dekken. Sinds hij de club overnam in 2018 werd er al 150 miljoen euro in Vitesse gepompt. Van Wijk stelt dat er 'constructieve gesprekken' worden gevoerd met Oyf, die hij ziet als een 'betrokken' eigenaar.

"De eigenaar wil sportief resultaat, met Europees voetbal. Dat is glashelder. Maar hij wil ook een financieel gezonder huishouding. De inkomsten moeten dan omhoog en de tekorten moeten verminderen." De Gelderlander rekent voor dat de inkomsten uit de transfers van onder meer Vyacheslav Karavaev (8 miljoen euro), Thulani Serero (1 miljoen euro) en Marvelous Nakamba (1,2 miljoen euro aan doorverkooppercentage) volgend boekjaar meetellen.