Visser bespreekt dronkemansrit Stegeman: 'Ongelofelijke klojo'

John Stegeman reed vorige week met te veel alcohol op met zijn auto tegen een boom.

-voorzitter Adriaan Visser baalt stevig van het incident, maar besloot toch het vertrouwen te houden in de trainer. "Mijn eerste reactie? Ongelofelijke klojo. Natuurlijk heb ik dat ook tegen hem gezegd."

"Daar hebben we geen misverstand over. Doordat hij dit doet, is hij een ongelofelijke klojo die - om te beginnen - zijn familie, maar ook zijn werkgever en zichzelf tekortdoet. Ik voelde ook teleurstelling. Maar ik weet dat mensen helaas niet perfect zijn", reageert Visser.

Na een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld en het aansluitende etentje met de spelersgroep ging Stegeman met vier leden van de technische staf de binnenstad van Zwolle in. Waar de spelers op tijd naar huis gingen, dook de staf de kroeg in.

Stegeman pakte vervolgens een taxi en liet zich afzetten bij het stadion, waar zijn auto stond. De trainer van PEC Zwolle stapte vervolgens in zijn auto en reed onderweg naar huis tegen een boom.

Hij bleek drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Visser besloot hem een boete te geven. Daarnaast moest Stegeman zich verantwoorden tegenover honderden sponsoren en de spelersgroep. Ook moet hij meewerken aan een maatschappelijk project.

Of Visser ontslag heeft overwogen? "Ontslaan is de gemakkelijkste weg. Er is geen sprake van recidive. Dat heb ik gecheckt. Hoe gaat iemand ermee om? Dat is voor mij heel belangrijk", aldus Visser in het Algemeen Dagblad.

"Hij zit in een moeilijke periode van zijn leven. Dat weeg je mee, maar is niet bepalend. John was er kapot van. Je hebt als werkgever een sociale plicht. Gelukkig heeft hij aan andere mensen geen schade toegebracht. Godzijdank. Dat vonden we belangrijk in de afweging."

Visser denkt dat Stegeman ondanks de gebeurtenis nog wel de juiste trainer is voor PEC Zwolle. "De spelersgroep heeft aangegeven ondanks alles volledig achter de trainer te staan. Een paar jongens heeft uit zichzelf een appje gestuurd naar de technisch manager (Mike Willems, red.)."

"John zit nog stevig in het zadel. Wat ons betreft hartstikke stevig", aldus de voorzitter, die ervan overtuigd is dat Stegeman zijn spelers nog kan straffen en geloofwaardig blijft. "Dat denk ik wel. Volgens mij maken jullie een probleem van iets wat er niet is. Of John voldoende vertrouwen geniet? Dat willen we zelf bepalen. Ik ben eindverantwoordelijk."

Niet alle supporters waren blij met het besluit van de clubleiding om Stegeman niet op straat te zetten. "Van vijftien supporters hebben we een reactie gehad. De een is het met ons eens, de ander niet. Zo is het ook op de sociale media, je hebt twee stromingen. Bij mijn weten is er één seizoenkaarthouder die heeft opgezegd."

"Wat de spelers vinden, de medewerkers, dat is voor mij belangrijk. Daarna de sponsoren en supporters. Die vormen samen de PEC-gemeenschap. Wat de buitenwereld vindt? Tja, c'est la vie."