"Virgil was een goede verdediger, maar hij had het te gemakkelijk"

Claude Puel stelt dat de ontwikkeling van Virgil van Dijk tot 's werelds beste verdediger begon onder zijn leiding bij Southampton.

De huidige manager van Leicester City was één seizoen lang de trainer in Southampton, een jaar voorafgaand aan de verhuizing van Van Dijk naar Liverpool. In zijn eerste jaar op Anfield is de reputatie van de Nederlander enorm gestegen nadat hij met de ploeg de finale van de Champions League bereikte en momenteel koploper is in de Premier League.

"Toen ik bij Southampton kwam, was Virgil een goede verdediger, maar hij had het te gemakkelijk", vertelt Puel in gesprek met Engelse media voorafgaand aan de wedstrijd tegen Liverpool op woensdag. "We weten dat alle grote teams graag balbezit hebben, hoog willen spelen. De verdedigers moeten daarom leren verdedigen met veel ruimte achter zich, om te dekken en vaak één tegen één verdedigen en compact te blijven."

"Dus hebben we verschillende dingen geprobeerd en met voorbeelden gewerkt van internationale teams om te kijken naar de verdedigers en de verschillende aspecten van een moderne verdediger. Hij was in het begin kwaad, maar stap voor stap corrigeerde hij dingen en verbeterde hij. Hij tikte een hoog niveau aan. Virgil heeft altijd al een groot karakter en sterke persoonlijkheid gehad. In het begin was het soms moeilijk tussen ons beiden, maar stap voor stap denk ik dat hij het begreep. Hij werd een moderne verdediger in deze tijd en presteerde wedstrijd na wedstrijd."

"Toen hij ooit terugkwam van zijn nationale ploeg, had ik zijn spel bekeken en gezegd dat het perfect was - zijn positionering en dekking. Hij glimlachte even en na die tijd heeft hij een fantastische consistentie, kwaliteit en prestaties gehad. Hij luisterde uiteindelijk en is een fantastische speler en concurrent. Hij is sterk, krachtig, snel, technisch en kan zonder problemen onder druk spelen."



Even was er sprake van dat Van Dijk de wedstrijd van woensdag zou missen, omdat hij in aanloop ziek was, maar het lijkt erop dat hij op tijd klaar zou zijn om te spelen. Met de uitglijder van Manchester City tegen Newcastle United dinsdagavond, kan Liverpool hun voorsprong in de Premier League op de nummer twee vergroten naar zeven punten.

Als de Nederlander wel speelt, verwacht Puel een zware test voor hem. De Fransman looft ook zijn eigen topverdediger Harry Maguire. "Ik zei bij Southampton dat Virgil de beste verdediger ter wereld was, maar hij bevestigde het bij Liverpool."

"Ik hoop dat Harry dezelfde weg kan volgen. Harry heeft ook verschillende attributen, maar veel aspecten in zijn spel om een fantastische verdediger te worden. Hij is een zeer goede verdediger en kan een van de beste ter wereld worden als hij blijft verbeteren."