Virgil van Dijk ziet grootste gevaar: "Hoe we dat gaan doen?"

Liverpool plaatste zich woensdagavond voor de halve finales van de Champions League door wederom af te rekenen met FC Porto (1-4).

Jürgen Klopp is trots op de prestaties van zijn ploeg. "Het is fantastisch dat we weer in de halve finale staan. Voor de tweede keer op rij dit doen is echt heerlijk", wordt de manager van na afloop geciteerd door diverse Engelse media.

"We moesten op een gegeven moment veel verdedigen, maar dat is prima, geen enkel probleem. De jongens hebben dat goed gedaan. Een verschil ten opzichte van eerder is dat het ons zelfvertrouwen niet aantast. Het is nu geen probleem als we onder druk komen te staan. Je moet soms verdedigen als je lange tijd hebt aangevallen", aldus Klopp, die het met Liverpool nu moet opnemen tegen in de . De Catalaanse topclub was in de vorige ronde te sterk voor .



"We gaan op zoek naar een manier op ze pijn te doen. Maar eerlijk gezegd denk ik daar nu niet aan. Op dit moment staan we in de halve finale van de Champions League, maar zondag spelen we tegen , dat in een hevige degradatiestrijd is verwikkeld. Dat speelt nu in mijn gedachten", aldus Klopp. Virgil van Dijk is eveneens verheugd dat zijn ploeg wederom in de halve finales staat.



De Oranje-international weet dat Lionel Messi het grootste gevaar is en moeilijk af te stoppen zal zijn. "Hoe we dat gaan doen? Geen idee, we zullen zien. We moeten het met z'n allen doen. Het is nooit één tegen één, het is nooit alleen ik tegen een bepaalde speler", zegt de stopper tegen Viasport Fotball . "Met z'n allen is volgens mij ook de enige manier waarop we goed kunnen verdedigen. Het zal zwaar worden. Hij is de beste speler te wereld."