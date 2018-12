Virgil van Dijk: "Waarom verpest jij een clean sheet voor ons?"

Liverpool won zondag met 3-1 van Manchester United, waardoor the Reds de ranglijst in Engeland blijven aanvoeren.

Virgil van Dijk wilde graag zien dat zijn ploeg voor de elfde keer dit seizoen in de Premier League de nul zou houden tegen the Red Devils , maar door matig optreden van Alisson Becker wist United te scoren. Van Dijk kan er achteraf wel om lachen.

Door slecht optreden van de doelman wist Jesse Lingard te scoren, een goal waar Van Dijk van baalde. Gevraagd naar wat Van Dijk zei tegen Alisson na de tegengoal, antwoordt de stopper: "Waarom verpest jij een clean sheet voor ons? We hebben geen clean sheet door jou!" Nee, ik maakte een grapje. Hij is tot nu toe fantastisch voor ons geweest", aldus Van Dijk in gesprek met Engels media .



"Het gebeurt (dat keepers fouten maken, red.). Iedereen maakt fouten. Het gaat erom hoe je daarop reageert en hij heeft dat fantastisch gedaan in de tweede helft. Hij werd niet nerveus. Ik zei tegen hem: 'Blijf gewoon doorgaan, hoofd omhoog en alles komt goed'", vervolgt de Oranje-international, die spreekt van een belangrijke overwinning.



"Je kan stellen dat het gewoon weer een wedstrijd was, maar ik vond het wel een beetje speciaal, omdat het om United ging. Het was een tijdje geleden dat we United in eigen huis versloegen. Het is nu midden december en het seizoen is nog lang. We zijn blij met onze huidige positie, maar dat kan in een week of twee weer veranderen, dus we moeten niet overmoedig raken."