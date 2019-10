Virgil van Dijk toont zich kritisch: "Dat zullen we zeker moeten analyseren"

Oranje wist zondagavond met 1-2 te winnen op bezoek bij Wit-Rusland.

Daarmee tilt het zijn puntentotaal in de EK-kwalificatiecyclus naar vijftien, waardoor plaatsing voor het eindtoernooi van 2020 dichtbij is. Virgil van Dijk toont zich na afloop in gesprek met de NOS kritisch op het spel van Oranje, maar is blij dat een EK-ticket binnen handbereik is.

"Het was niet best, zacht uitgedrukt. Vooral de tweede helft. We verloren veel de bal op het middenveld, waardoor ze konden counteren. Dat moet beter. Dit zijn drie punten die we moesten meenemen en dat hebben we gedaan", geeft Van Dijk te kennen.

Lees beneden verder

"We moeten onszelf in de spiegel aankijken en zeggen dat het niet goed genoeg was. In de eerste helft speelden we bij vlagen goed voetbal, met veel beweging en mogelijkheden. Zij hebben alleen een klutsbal vanuit een corner gehad. De tweede helft was het niet goed genoeg en dat zullen we zeker moeten analyseren."

"Luister, ik denk dat het op het middenveld zo druk is. Zij speelden compact, het veld werkte niet mee en we moeten vooral naar de tweede helft kijken. Maar goed, we zijn dicht bij het EK en dat is het belangrijkste", gaat de aanvoerder van Oranje verder. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij zich op een moment in de wedstrijd zorgen heeft gemaakt. "Nee, helemaal niet. We kregen nog een grote kans via Donyell (Malen, red.), die er niet inging. Het leek gevaarlijk, maar we hadden ze wel onder controle."

"We willen naar het EK, heel Nederland snakt ernaar. Voor ons als spelersgroep geldt hetzelfde, dus hopelijk kunnen we het volgende maand afmaken", besluit Van Dijk. Voor Oranje wachten in november ontmoetingen met Noord-Ierland (16 november, uit) en Estland (19 november, thuis). Het zijn de laatste EK-kwalificatiewedstrijden, waardoor het Nederlands elftal zich over een maand zeker kan stellen van deelname aan het eindtoernooi in 2020.