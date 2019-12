Virgil van Dijk schiet terreinknecht 'te hulp' en weigert nu al te juichen

Een opvallend moment na afloop van de topper tussen Leicester City en Liverpool (0-4) op Boxing Day.

Een paar minuten na het laatste fluitsignaal hielp Virgil van Dijk een terreinknecht van de thuisploeg met een grasmaaier. De media in Engeland speculeren over de daadwerkelijke reden en gaan ervan uit dat de medewerker bewust in een hoek aan de slag ging waar de spelers van een klein feestje vierden.

De spelers van Liverpool wilden de ruime uitzege met de meegereisde fans vieren, terwijl de terreinknecht blijkbaar tegelijkertijd in die hoek enkele snelle herstelwerkzaamheden aan het grasveld wilde uitvoeren. speelt hoe dan ook pas op 4 januari, wanneer Wigan Athletic in het kader van de op bezoek komt, weer thuis.

De foto van een Van Dijk achter een grasmaaier wordt in ieder geval massaal gedeeld op sociale media.

@VirgilvDijk didn't need to do anything last night, so decided to cut the grass to justify getting paid 😂😂😂 pic.twitter.com/6ZUiYNhwT3 — Lee Williams (@LeeWill85840953) December 27, 2019

Van Dijk wil pas juichen als Liverpool de landstitel binnen heeft, zo liet later in gesprek met Ziggo Sport weten. "Vorig seizoen verloren we maar één keer, maar werden we nog steeds geen kampioen", zei de Oranje-international vanuit de catacomben van het King Power Stadium. "We doen het dus wedstrijd voor wedstrijd en zullen tot de laatste speeldag alles geven."



"We wisten dat het een hartstikke zware wedstrijd zou worden. Zij zijn vol vertrouwen, ze spelen goed voetbal en hebben een spits die aardig in vorm is", doelde hij op Jamie Vardy. "Maar we hebben ze goed geanalyseerd en heel veel klopte bij ons."

Van Dijk won met Liverpool de , de Europese Supercup en het WK voor clubteams. Met Oranje kwalificeerde de captain zich voor het EK. "Ja, 2019 is een uitstekend jaar geweest. Hopelijk wordt 2020 nóg beter."