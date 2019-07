Virgil van Dijk raadt transfer aan: "Hij heeft de kwaliteiten ervoor"

Kieran Tierney heeft de kwaliteiten om in de Premier League mee te kunnen, zo stelt Virgil van Dijk.

De linkerverdediger van Celtic en het nationale elftal van Schotland geniet concrete interesse van , dat twee biedingen door de topclub uit Glasgow afgewezen zag worden. Een derde bod is volgens Britse media aanstaande.

Van Dijk kent Tierney nog uit hun gezamenlijke periode bij Celtic, alvorens hij in 2015 de overstap naar maakte. "Het is geen makkelijke stap en je moet goed spelen om te slagen", wordt de Oranje-international door Engelse media geciteerd.

"Maar Kieran heeft de kwaliteiten ervoor. Hij debuteerde tegen Dundee toen ik bij Celtic was. Ik scoorde uit een vrije trap en daarna kwam hij het veld in", memoreert Van Dijk desgevraagd.

De 22-jarige Tierney is een lichtpuntje in de donkere jaren die het Schotse voetbal momenteel beleeft. Hij doorliep de jeugdopleiding van Celtic en staat inmiddels op 170 officiële duels voor the Bhoys.

Tierney heeft daarnaast ook twaalf A-interlands achter zijn naam staan. Het nationale elftal heeft een luxeprobleem op de linksbackpositie, daar men ook over Andy Robertson beschikt.

Tierney werd enkele keren als rechtsback ingezet of als linker- of centrumverdediger in een 3-5-2-systeem. In november 2017 was hij captain in de 1-0 oefennederlaag tegen Nederland.

Naar verluidt wil Celtic zo'n dertig miljoen euro toucheren voor het jeugdproduct. Arsenal is bereid dat bedrag te betalen, maar tot nu toe werd men het niet eens over de betalingstermijnen.