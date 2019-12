Virgil van Dijk pakt Piers Morgan aan in nasleep van grap op RTL 7

Virgil van Dijk droomde maandagavond van het winnen van de Ballon d'Or, maar moest het nipt afleggen tegen Lionel Messi.

De verdediger eindigde op de tweede plek, nog voor vijfvoudig winnaar Cristiano Ronaldo. Voorafgaand aan de bekendmaking werd Van Dijk gevraagd naar het feit dat Ronaldo niet aanwezig was bij het gala, en daar reageerde hij gevat op.

"Cristiano Ronaldo is er niet, vanavond, dus dat is al een concurrent minder", wierp Simon Zijlemans van RTL 7 hem voor. "Was hij een concurrent dan?", grapte Van Dijk vervolgens.

Die uitspraak werd ook opgepikt in Engeland en via Twitter reageert televisiepersoonlijkheid Piers Morgan gepikeerd. "Nee, Cristiano is een veel grotere speler. Je kan je niet met hem meten", schreef de fervent -supporter.

Van Dijk reageert hoogstpersoonlijk in een eigen tweet. "Hi Piers, als je niet achter de social media bandwagon zou aanlopen en het hele interview zou beluisteren, had je geweten dat ik een grapje maakte, en dat ik niets dan respect heb voor die twee", schrijft hij.

Lees beneden verder

Tijdens het interview sprak hij inderdaad zijn bewondering uit voor zowel Ronaldo als Messi. "Die jongens doen het al zoveel jaar. Ik heb respect voor die twee, dat ze het al zoveel jaar achter elkaar doen."

Na het winnen van de prijs sprak Van Dijk zijn bewondering uit voor Messi. "Het was een geweldig jaar, maar er waren een paar spelers die een beetje bovennatuurlijk zijn", zei de verdediger van .

"Je moet respect hebben voor grootheden. Ik was er dichtbij, maar er was iemand die nog een klein beetje beter was. Ik ben heel trots op wat ik vorig jaar heb bereikt met Liverpool en het , en hopelijk kunnen we die prestaties dit jaar herhalen. Maar dat wordt lastig, met die jongens hier om me heen."