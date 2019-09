Virgil van Dijk 'niet bitter': "'Ik zie het niet als een nederlaag"

Virgil van Dijk greep maandagavond naast de prijs van de FIFA voor de beste voetballer ter wereld.

De aanvoerder van het was volgens kenners de favoriet, maar hij moest voorrang geven aan Lionel Messi. In gesprek met de NOS reageert de mandekker van op zijn tweede plaats. "Ik zie het niet als een nederlaag", aldus Van Dijk.

Van Dijk won onlangs nog de prijs van de UEFA voor Europees Voetballer van het Jaar. Een nieuwe bekroning op een indrukwekkend seizoen met Liverpool zat er niet in. "Ik was dichtbij, maar als spelers kan je mij en Messi niet met elkaar vergelijken. Messi heeft ook een fantastisch seizoen gehad en is gewoon een geweldige speler, misschien wel een van de beste spelers aller tijden. Ik ben helemaal niet bitter, ik gun hem dit van harte."

"Ik zei van tevoren al: teamprijzen zijn de mooiste en belangrijkste, omdat je daar iedere dag zo hard voor werkt met elkaar", aldus Van Dijk, die vorig seizoen de won met Liverpool en daar een groot aandeel in had. Als aanvoerder van Oranje bereikte hij de finale van de . "Als je dit zou mogen winnen is dat alleen een extra bonus."

Van Dijk verdiende wel een plek in het FIFPRO Wereldelftal van het Jaar. Samen met zijn landgenoten Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong stond hij op het podium tussen de grootsten ter aarde. "Dat is al iets om heel trots op te zijn."

"Hopelijk zijn we hier volgend jaar met nog meer spelers", besluit Van Dijk, die zijn ploeggenoot Alisson Becker gekroond zag worden tot beste keeper ter wereld. Liverpool-manager Jürgen Klopp werd uitgeroepen tot beste trainer ter wereld.