Virgil van Dijk kijkt geregeld Keuken Kampioen Divisie: "Geweldige gozer"

Virgil van Dijk groeide een jaar geleden uit tot de duurste verdediger aller tijden.

De 27-jarige verdediger is inmiddels tot een steunpilaar voor de huidige koploper van de Premier League én aanvoerder van het Nederlands elftal uitgegroeid, terwijl hij vier jaar geleden niet eens door Louis van Gaal werd opgeroepen. Hij kijkt echter nooit om in wrok.

Bij Willem II, in de jeugd, moest hij elk jaar afwachten of hij mocht blijven. Jaren na dato volgt de verdediger het Nederlandse voetbal nog altijd intensief. "Ik houd de Eredivisie vrij goed in de gaten en vind het bijvoorbeeld schandalig dat er nog steeds op kunstgras wordt gespeeld", vertelt Van Dijk in de Volkskrant . "Op vrijdag kijk ik geregeld naar het schakelprogramma van de Keuken Kampioen Divisie. Dan zie ik jongens met wie ik heb gespeeld bij Groningen of Willem II."



"Ricardo Ippel, nu bij MVV. Geweldige gozer." Hij beschouwt zich niet meer dan anderen, alleen omdat hij voetballer van beroep is. "Wij voetballers worden betaald voor iets dat we heel leuk vinden, maar we hebben net als iedereen zware dagen. We zijn net als iedereen weleens ziek. En ik denk dat je sowieso normaal moet blijven. Zoals ik ben, blijf ik, met behulp van mijn vrouw. Ik ben niet gaan zweven."



"Ik heb vrij hard moeten werken om te komen waar ik ben, maar zal nooit vergeten waar ik vandaan kom." Niemand heeft het een jaar na zijn transfer nog over de 84 miljoen euro die hij Liverpool heeft gekost. Van Dijk zelf ook niet. "Het doet mij vrij weinig. Ik weet dat het zo werkt in het voetbal", benadrukt de Oranje-international. "Ik scoorde bij mijn debuut tegen Everton, dan kun je al bijna niet meer stuk. Het ging sindsdien eigenlijk steeds vrij lekker. Het ging bijna vanzelf."