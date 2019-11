"Virgil van Dijk is mijn grote idool, ik vind hem als speler echt geweldig"

Ozan Kabak maakte afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro de overstap van VfB Stuttgart naar Schalke 04.

De start in Gelsenkirchen was niet bevredigend. De centrale verdediger was vanwege blessureleed enkele maanden uit de roulatie. Kabak is nu helemaal terug en heeft torenhoge ambities, want de miljoenenaankoop wil het niveau van Virgil van Dijk bereiken.

Kabak maakte onlangs pas zijn debuut voor Schalke en de eerste minuten voor zijn nieuwe werkgever smaken naar meer. "Het is geweldig om weer op het veld te mogen staan", zegt het jeugdproduct van in een interview op de website van de . "Het is heerlijk om weer te mogen spelen, want dat had ik sinds mei niet meer gedaan. Een geweldige ervaring om weer speelminuten te maken."

De negentienjarige verdediger van Schalke is ambitieus en heeft verschillende voorbeelden die bij topclubs spelen. Een mandekker springt er wat hem betreft echter bovenuit.

"Ik wil binnen twee of drie jaar de absolute top bereiken, zoals Virgil van Dijk dat ook is gelukt. Hij is mijn idool, ik vind hem echt geweldig. Zijn stijl bevalt me en ook hoe hij speelt. Ik kan dus wel zeggen dat hij mijn idool op voetbalgebied is."

Kabak beseft dat hij nog veel werk moet verzetten, wil hij uitgroeien tot een verdediger van het kaliber-Van Dijk. "Ik zit nu zeker nog niet op honderd procent", beaamt de jonge centrumverdediger. "Ik moet keihard werken, want het niveau van de Bundesliga ligt heel hoog, zeker op fysiek gebied. Ik moet dus werken aan mijn snelheid en fysieke kracht. En zorgen dat ik niet geblesseerd raak."