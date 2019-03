"Virgil van Dijk is een Rolls-Royce van een verdediger, ik ben een kiepwagen"

Virgil van Dijk is misschien wel de populairste verdediger van de Premier League en ook vanuit Burnley krijgt hij de complimenten voor zijn spel.

Liverpool staat momenteel één punt achter koploper Manchester City en the Reds zullen in het restant van het seizoen alles uit de kast moeten trekken om kampioen te worden. Burnley is zondagmiddag de eerstvolgende tegenstander voor de manschappen van Jürgen Klopp en Ashley Barnes belooft dat de titelkandidaat zijn handen vol zal hebben aan the Clarets.

De 29-jarige spits kijkt al uit naar zijn confrontaties met Virgil van Dijk op Anfield: "Hij is een absolute Rolls-Royce van een verdediger en zijn optredens dit seizoen zijn echt geweldig. Hij heeft de kwaliteit om alles er zo makkelijk uit te laten zien, te makkelijk soms wel. Het is alsof hij moeiteloos over het veld glijdt. Hij is snel, sterk, goed in de lucht en hij kan ook nog eens verdedigen", vertelt Barnes in gesprek met The Sun.



"Soms ziet het zelfs uit alsof hij zich een beetje verveelt, omdat het hem allemaal zo makkelijk afgaat. Zelfs op dit niveau. Er is op dit moment, naar mijn mening, geen betere verdediger op de wereld. Wat ik dan ben als hij een Rolls-Royce is? Een kiepwagen", glimlacht hij. "Hardwerkend, solide, betrouwbaar, er niet bang voor om mijn handen vies te maken en in staat om ervoor te zorgen dat de klus geklaard wordt."



"Dit is echt een wedstrijd voor mij en ik kan niet wachten om naar Anfield te gaan. Wij zijn het laatste team dat Liverpool op dit moment tegen wil komen nu ze nog strijden om de titel en iedereen een beetje nerveus begint te worden. We gaan daar heen zonder kapsones en we zullen keihard werken. We vechten voor ons leven aan de andere kant van de ranglijst en zij zullen zondag voor elke bal moeten strijden. We zullen een nachtmerrie zijn voor Liverpool, dat kan ik jullie beloven." Burnley staat momenteel op de zestiende plaats in de Premier League, vijf punten boven de degradatiestreep.