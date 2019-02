Virgil van Dijk: "Ik wil een legende worden bij Liverpool"

Virgil van Dijk geeft toe een laatbloeier te zijn en hoopt zich onsterfelijk te maken bij de ploeg die hem naar de wereldtop haalde.

De captain van het Nederlands elftal claimt dat er een tijd was waarop hij 'niet goed genoeg was om centrumverdediger te mogen staan', maar is nu de duurste verdediger ooit, met een transfersom van 84 miljoen euro. In zijn tienerjaren had hij daar echter nooit op durven hopen omdat hij op zijn zestiende nog een trage rechtsback was, aldus Van Dijk zelf.

De speler van de maand in de Premier League heeft een manier gevonden om zijn ongemakken aan te pakken en sindsdien gaat hij enkel voorwaarts. In gesprek met BBC Sport omschrijft Van Dijk het als volgt: "Ik was nooit een opvallende speler tot ik captain werd bij de Onder-19. Toen ging het veel beter. Ik speelde wat wedstrijden voor de Onder-23 en daarna ging het redelijk snel."

Van zijn bescheiden begin bij FC Groningen verdiende Van Dijk in 2013 een transfer naar Celtic en twee jaar later volgde de overstap naar Southampton, wat hem in januari 2018 verkocht aan Liverpool, dat het mondiale transferrecord voor verdedigers brak om hem vast te leggen.

Daar ging een lange soap aan vooraf en Van Dijk weet nog hoe men hem de zomer daarvoor niet liet gaan. "Na het einde van augustus zette ik de knop om, speelde voor Southampton en gaf alles. Ik was blij om te spelen, want ik kwam terug van een blessure die me acht maanden ana de kant hield."

"Na dat hele gebeuren in de zomer twijfelden mensen aan me, maar voor mij maakte het niet uit omdat ik alles gaf in wedstrijden en trainingen. Toen ik in december werd gebeld met de mededeling dat er een deal was en dat ik met Liverpool mocht praten, was ik wel erg blij. Ik ging in 2017 naar de CL-finale tussen Juventus en Real Madrid in Cardiff en veel Liverpool-supporters zeiden me dat ik voor hen moest tekene. Dat was een mooi gebaar. Ze waren aardig en respectvol."

Zodra hij eenmaal zijn gewenste overstap had gerealiseerd, maakte Van Dijk vanaf het begin het verschil bij Liverpool. Hij hielp de ploeg naar de finale van de Champions League en dit seizoen is men een serieuze titelkandidaat. De 27-jarige Nederlander is vastbesloten om eremetaal te winnen en zichzelf te vereeuwigen in de illustere geschiedenis van de club.

In het interview kreeg Van Dijk de vraag hoe hij in de toekomst herinnerd wil worden en Van Dijk antwoordt stellig: "Als een legende van Liverpool. Ik wil hier geweldige dingen neerzetten. We hebben een fantastische ploeg. We hebben alles. De club deed al het mogelijke om me te halen en ik wil alles geven voor de club.

"Voordat ik hier kwam trainen, ging ik naar de wedstrijd tegen Leicester (in december 2017, red.) en in de bestuurskamer kwam ik zo veel legendes tegen, geweldige spelers die voor een prachtige club voetbalden. Als je voor dit team speelt, ben je altijd welkom alsof je een familielid bent. Dat was één van de redenen waarom ik per se voor Liverpool wilde spelen."