Virgil van Dijk heeft voorspellende gave: "Ik zei 'doe het' en hij deed het"

Virgil van Dijk won woensdagavond met Liverpool de Europese Super Cup.

In de eindstrijd in Istanbul trok het team van Jürgen Klopp na strafschoppen aan het langste eind en stapte als verliezer van het veld: 5-4, na een 2-2 stand in de reguliere speeltijd. Van Dijk sprak naderhand over 'een zware wedstrijd' en genoot van alle aandacht die uitging naar zijn teamgenoot Adrián.

"Het was voor de neutrale toeschouwer een goede wedstrijd om naar te kijken", vertelde Van Dijk na afloop van de krachtmeting in gesprek met BT Sport . "Maar het was voor ons een zware wedstrijd. We hadden fases waarin we zeer goed speelden, vooral aan het begin van de tweede helft. We creeerden goede kansen en we zetten Chelsea onder druk. Maar in een finale kan uiteindelijk van alles gebeuren en moesten strafschoppen de doorslag geven. Ik ben blij dat ik aan de goede kant zit."

Lees beneden verder

"Het was voor beide teams een zware wedstrijd", vervolgde de Oranje-international. "Ik denk dat we hier verder op moeten bouwen. Aan het begin van de tweede helft zetten we meer druk, stonden we een linie naar voren en wonnen we de tweede bal. Dat soort dingen zijn belangrijk voor de manier waarop we spelen. Dat moeten we analyseren en meenemen naar de volgende wedstrijd."

In de strafschoppenreeks was Adrián de gevierde man. De doelman, die tien dagen geleden werd aangetrokken en in Istanbul de geblesseerde Alisson verving, keerde de vijfde penalty van Tammy Abraham.

"Ik ben heel blij dat hij de laatste stopte", besloot de verdediger. "Hij moet hiervan genieten. Ik vertelde hem van tevoren al dat hij vanavond de held kon zijn. Ik zei 'doe het' en hij deed het. Ik ben heel blij voor hem en natuurlijk voor ."