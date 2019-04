Virgil van Dijk geniet van 'geweldige eer': "Het is eigenlijk ongelooflijk"

Virgil van Dijk werd zondagavond laat uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League en dat stemt de Nederlander 'heel trots'.

De centrale verdediger van werd in de uitverkiezing van spelersvakbond PFA door zijn collega's bekroond voor een uitstekend seizoen en bleef Sadio Mané, Eden Hazard, Raheem Sterling, Sergio Agüero en Bernardo Silva voor. "Het is een geweldige eer en erkenning om door de spelers tegen wie je elke week speelt onderscheiden te worden."

Voor de verkiezing mogen alle leden van de PFA een stem uitbrengen. Voetballers mogen echter niet op hun eigen teamgenoten stemmen. "Ik ben hier heel trots op. Uiteindelijk sta ik hier ook dankzij mijn team, iedereen bij Liverpool mag hier de credits voor krijgen", benadrukte Van Dijk bij de uitreiking van de prijs. "Het is heel speciaal, absoluut. Als je kijkt naar het niveau van de aanvallers en de spelmakers in de competitie is het zelfs ongelooflijk."



John Terry was in 2004/05 immers de laatste verdediger die de prestigieuze prijs in de wacht sleepte. "Er stond heel veel kwaliteit in de shortlist. Het is zeer speciaal dat de spelers in de competitie op mij hebben gestemd", herhaalde de Oranje-international. "Daar had ik van tevoren niet op gerekend. Ik denk dat ik mij heel het seizoen goed heb gevoeld. We hebben veel wedstrijden gewonnen, we strijden met om de landstitel en het belangrijkste is dat je fit blijft en constant presteert. Ik denk dat ik daar dit seizoen wel aardig in ben geslaagd."



Van Dijk stond andermaal stil bij de rol van zijn teamgenoten in zijn uitverkiezing. "De sleutel van de manier waarop Liverpool verdedigt, is dat we het met zijn allen doen. Verdedigen start voorin, onze aanvallers zetten druk op de verdedigers van de tegenstander. Dat is ongelooflijk. Ik zou niet door zulk soort spelers onder druk willen worden gezet. En zelfs als de tegenstander onder die druk vandaan weet te komen, hebben we nog altijd een middenveld dat voortdurend op je jaagt."



"Het maakt het voor ons vieren achterin heel veel makkelijker. Maar als we onder druk staan, moeten we ons mannetje staan en daar zijn we dit seizoen aardig in geslaagd. Iedereen is verantwoordelijk voor de manier waarop de dingen nu goed gaan bij Liverpool. Dat willen we voortzetten en hopelijk resulteert dat in prijzen." Niet alleen doet Liverpool een gooi naar de eerste landstitel sinds 1989/90, maar ook staat de formatie van Jürgen Klopp in de halve finales van de . is daarin deze week en volgende week de tegenstander.