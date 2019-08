Virgil van Dijk gekozen tot UEFA Men's Player of the Year

Virgil van Dijk is donderdagavond in Monaco gekozen tot UEFA Men's Player of the Year.

De aanvoerder van Oranje troefde Lionel Messi en Cristiano Ronaldo af. Bij de vrouwen ging de prijs naar Lucy Bronze, de Engels international van .

Het is de eerste keer dat een Nederlander er met deze ereprijs vandoor gaat. In 2014 was Arjen Robben ook genomineerd voor de UEFA Men’s Player of the Year-award, maar de vleugelaanvaller eindigde destijds achter Cristiano Ronaldo en Manuel Neuer. Robben was de eerste Nederlander op het podium eindigde bij de verkiezing van de UEFA, die sinds 1998 wordt uitgereikt door de Europese voetbalbond.

Van Dijk is niet alleen de eerste Nederlander die beslag legt op de prijs, maar ook de eerste verdediger. Eerder op de avond werd de aanvoerder van Oranje al gekozen tot de beste verdediger van het afgelopen -seizoen, een verkiezing waarin hij Matthijs de Ligt en Trent Alexander-Arnold voorbleef. Van Dijk, die afgelopen seizoen met beslag legde op de Champions League, is de opvolger van Luka Modric, die een jaar geleden de hegemonie van Messi en Ronaldo doorbrak.

Messi en Ronaldo waren ook dit jaar in de race voor de ereprijs, na sterke seizoenen in dienst van en . “Ik ben heel trots hier te zijn, vooral met deze jongens die hier zitten”, zei Van Dijk vlak voor de uitslag bekend gemaakt werd. Ook De Jong en Matthijs de Ligt waren in de race om UEFA Men’s Player of the Year te worden, maar zij vielen in een eerdere schrifting al af. De van naar Barcelona overgestapte middenvelder werd eerder op de avond wel gekozen tot de beste middenvelder van het voorbije Champions League-seizoen.

Bij de vrouwen werd Bronze gekozen tot Europees voetbalster van het jaar. De verdedigster van Engeland en Olympique Lyon bleef ploeggenoten Ada Hegerberg en Amandine Henry voor. Vorig seizoen werd de Deense Pernille Harder gekozen tot Women’s Player of the Year, terwijl een jaar eerder de ereprijs naar Lieke Martens ging.