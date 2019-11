Virgil van Dijk en Megan Rapinoe winnen Goal 50 awards

De Liverpool-ster is de eerste verdediger die de award wint, terwijl de Amerikaanse de erkenning krijgt voor een geweldig WK voor Vrouwen.

Virgil van Dijk en Megan Rapinoe zijn uitgeroepen tot winnaars van de Goal 50 in 2019.

De Nederlander had felle concurrentie van onder meer -captain Lionel Messi en -teammaat Mohamed Salah, maar hij is iedereen de baas en daarmee de eerste verdediger die de jaarlijke prijs wint.

Het is de kroon op een superjaar van Van DIjk, die een grote rol speelde in het winnen van de . De aanvoerder van Oranje werd Liverpool's man van de wedstrijd in de met 2-0 gewonnen finale tegen .

De 28-jarige hielp daarnaast het naar de finale van de en ook zijn interlandprestaties speelden een rol in de keuze om hem boven Messi te plaatsen.

De viervoudig Goal 50-winnaar slaagde er weer niet in om Argentinië naar internationale glorie te leiden, want Brazilië bleek in de halve finale van de Copa América te sterk.

Bij zijn club Barcelona was Messi echter wel sensationeel goed. Hij scoorde liefst 51 keer in 50 wedstrijden en werd daarmee topscorer van Spanje en de Champions League.

De bizarre hoeveelheid goals van de 32-jarige bleken echter niet voldoende om het miljardenbal te winnen, want Liverpool was in de halve finale te sterk na een knappe comeback in eigen stadion.

Salah, derde in de Goal 50 van 2019, moest die historische terugwedstrijd op Anfield aan zich voorbij laten gaan, maar was tijdig fit om de openingsgoal te maken in de finale tegen Tottenham.

Het was zijn 27e goal van het seizoen, waarmee hij en passant ook de Premier League Golden Boot won, al moest hij die eer wel delen met ploeggenoot Sadio Mané en -spits Pierre-Emerick Aubameyang.

Net als Salah kwam Mané tot 22 goals in de Engelse topcompetitie, terwijl hij Senegal ook tot een tweede plaats bracht in de Afrika Cup. Als waardering voor die prestaties krijgt hij zijn hoogste notering ooit in de Goal 50: vijfde.

Ronaldo eindigde net voor Mané op de vierde plaats. De Portugees kende een verdienstelijk debuutseizoen bij , waar hij kampioen werd en de titel Speler van het Jaar in de kreeg opgespeld.

De ervaren aanvaller greep daarna met zijn land ook de macht in de eerste editie van de Nations League, waar Portugal met Van Dijk's Oranje afrekende in de eindstrijd.

De echte uitblinker van de zomer luistert echter naar de naam Rapinoe, want zij werd de ster van het WK voor Vrouwen, waar Team USA in de finale van de won.

De 34-jarige aanvalster won zowel de Gouden Bal als de Gouden Schoen bij het eindtoernooi in Frankrijk, dus was ze een logische keuze voor het goud bij de Goal 50 voor vrouwen.

Toch was rechtsback Lucy Bronze een geduchte concurrente, want ze won de treble met Lyon, terwijl ze ook de Zilveren Bal kreeg op het WK en Engeland naar de vierde plaats loodste.

Sam Kerr, die in 2018 de Goal 50 award won, claimde nu de derde plaats na weer een goed jaar waarin ze topscorer van zowel de NWSL en de W-League werd en als klap op de vuurpijl nog even vier keer scoorde bij Australië tegen Jamaica op het WK.

De vierde plaats gaat naar Ada Hegerberg, die bij de treble van Lyon van grote waarde was met 29 goals in 32 wedstrijden. Pernille Harder werd als winnares van 2017 vijfde nadat ze met Wolfsburg de nationale dubbel won en topscorer werd van de Champions League.

Rapinoe was echter de kandidate waar niemand omheen kon en kijkt - net als Van Dijk - terug op het beste jaar uit haar carrière, hetgeen onderstreept wordt met deze award.

Het volledige overzicht van alle spelers en speelsters in de Goal 50 is hier te zien!

De Goal 50 is een jaarlijkse prijs die de vijftig beste mannelijke en vrouwelijke spelers ter wereld samenbrengt.

De spelers zijn op basis van geslacht opgesplitst in twee groepen van 25 en gerangschikt op basis van hun prestaties in het voorgaande seizoen.

Hoofdredacteuren en correspondenten van de 42 edities van Goal van over de hele wereld hebben hun stem uitgebracht op basis van de consistentie van elke kandidaat, prestaties tijdens grote wedstrijden, hun stempel op de voetbalgeschiedenis en succes op club- en internationaal niveau.