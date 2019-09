Virgil van Dijk en de beste verdedigers in FIFA 20

Virgil van Dijk is uitgeroepen tot de beste verdediger in FIFA 20. Dit heeft hij te danken aan zijn uitmuntende seizoen bij Liverpool en Oranje.

EA Sports heeft de ratings van de honderd beste spelers in FIFA 20 bekendgemaakt in aanloop naar de wereldwijde première op 27 september. Goal maakte daarop dit overzicht van de beste verdedigers, terwijl de volledige top 100 hier te zien is.

-verdediger Virgil van Dijk staat op de negende plaats in het totaaloverzicht en met zijn rating van 90 is hij de hoogst ingeschaalde verdediger. De Nederlander had een groot aandeel in de CL-zege van Liverpool en blonk ook uit in de Premier League, waar hij tot beste speler werd verkozen.

Van Dijk strijdt zelfs met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo om de Ballon d'Or, nadat de captain van het ondanks al de UEFA Men's Player of the Year Award in ontvangst mocht nemen.

Giorgio Chiellini, die bij FIFA onder de naam Piemonte Calcio speelt omdat Juventus haar naamrechten exclusief aan FIFA-concurrent PES verkocht, volgt met een rating van 89, terwijl ook Kalidou Koulibaly en Sergio Ramos die sterkte hebben meegekregen.

Diego Godin, die onlangs overstapte van naar , krijgt net als -verdediger Gerard Pique een rating van 88. Laatstgenoemde krijgt daarmee een upgrade, want vorige editie was zijn overall score een punt lager.

Tottenham-duo Toby Alderweireld en Jan Vertonghen volgen daar weer nipt achter met een rating van 87, die ook Mats Hummels, Jordi Alba, Aymeric Laporte en Thiago Silva hebben ontvangen.

Samuel Umtiti, Milan Skriniar, Leonardo Bonucci, Joshua Kimmich en Marquinhos vinden zichzelf ook in de top terug met een totaalscore van 86.

Liverpool-back Andy Robertson heeft een mooie upgrade gekregen ten opzichte van vorig jaar. Hij is dankzij de Europese triomf nu verzekerd van een 85-waarde, waar hij eerst niet verder kwam dan 83.

Ook Raphael Varane en Matthijs de Ligt krijgen een score van 85, terwijl David Alaba, Alex Sandro en Jose Maria Gimenez de top 20 compleet maken met Niklas Süle, Kostas Manolas en Marcelo.

