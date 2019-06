Virgil van Dijk: "Bloedirritant, als Real Madrid wint staan ze er meteen"

Een jaar na de nederlaag tegen Real Madrid in de finale van de Champions League zegevierde Liverpool zaterdag in de eindstrijd van het miljardenbal.

Het team van manager Jürgen Klopp won in het Wanda Metropolitano met 0-2 van . "Gini en ik hebben tegen elkaar gezegd dat we de pijn van een verloren finale nooit meer willen meemaken", vertelt Virgil van Dijk maandag in gesprek met De Telegraaf .

"Niet veel Nederlandse spelers winnen de en daar heb ik het de afgelopen drie weken met Gini heel veel over gehad." Van Dijk en consorten gaven in verdedigend opzicht nauwelijks wat weg. "We hadden ons goed voorbereid op Harry Kane en gelukkig heeft hij niet veel kunnen uitrichten. Hopelijk donderdag ook niet", verwijst de verdediger naar het eerste -duel van donderdag. "Maar dat zullen we dan wel weer zien."



Op het veld vierde Van Dijk een feestje met zijn kinderen. "Het duurde vrij lang voordat ze van de tribune naar beneden mochten en dat vond ik bloedirritant. Als wint, staan de families meteen op het veld. Het was slecht geregeld." Van Dijk en Georginio Wijnaldum melden zich vandaag in Lagos ter voorbereiding op de naderende Nations League-duels. "Natuurlijk hebben we twee dagen genoten en wisten we dat er een parade door zou volgen. Maar de wedstrijd tegen Engeland is 'pas' op donderdag."



"Ik zie geen problemen om ons op te laden en te spelen. Ja, twee prijzen in één week winnen, zou helemaal bijzonder zijn." Van Dijk voelde de steun van zijn ploeggenoten bij Oranje. "Ik heb veel berichten van de jongens en de bondscoach voorbij zien komen. Ze hadden de wedstrijd met zijn allen gekeken en hopelijk kunnen Gini en ik ons vertrouwen overbrengen op de groep."