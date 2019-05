Virgil van Dijk: "Als wij aanvallen, staat Lionel Messi in hoekje te chillen"

Liverpool leek woensdagavond aardig grip te hebben op Lionel Messi.

De ploeg van Jürgen Klopp kon hoe dan ook niet voorkomen dat de aanvaller van tweemaal scoorde in de eerste halve finale van de : 3-0. Na een inzet op de lat benutte Messi een rebound en uit een schitterende vrije trap vanaf 29 meter tekende hij voor het slotakkoord. "Hij is een fantastische speler, dat is vrij duidelijk", erkende Virgil van Dijk.

"Het moeilijke met hem is: als wij aan het aanvallen zijn, staat hij ergens in een hoekje of zo te chillen", gaf de Oranje-international als voorbeeld. "Je moet zó ontzettend scherp zijn qua defensieve organisatie. We wisten dat we aan de bal gevaarlijk konden zijn via de kant waar Messi staat, maar bij makkelijk balverlies of moeilijke ballen zoeken ze hem en proberen ze het ons moeilijk te maken op de counter."



"Ik denk dat hij de beste speler ter wereld is. Hij heeft net dat beetje extra dat hij in de loop der jaren heeft laten zien." Andy Robertson erkende na afloop dat 'iedereen weet hoe goed Messi is'. "Hij is de beste voetballer ter wereld, maar ik denk dat we het relatief goed tegen hem hebben gedaan. Messi benutte een rebound en zijn vrije trap was subliem, daar kun je niks tegen doen. Hopelijk kunnen we hem volgende week dinsdag in toom houden. Dan zullen we zien waartoe wij in staat zijn."



Van Dijk weet dat de kans aanwezig is dat een prachtig seizoen zonder prijzen zal afsluiten. "Maar daar denken we nog niet aan", benadrukte hij. "'We beleven een zeer goed seizoen en proberen dat om te zetten in prijzen. Maar als dat niet lukt, dan moeten we blijven knokken. We kunnen trots zijn, want we speelden tegen een van de beste ploegen ter wereld en kregen grote kansen. We zitten nog op twee fronten in de race, veel teams zouden dolgraag in die positie willen zitten. En in het voetbal is alles mogelijk. We geloven, en zullen erin blijven geloven. Zo zijn we. We geven nooit op."