"Virgil is drie, vier kilo kwijtgeraakt, dat helpt niet"

Liverpool leed maandagavond opnieuw puntenverlies in de Premier League, maar Jürgen Klopp weet zeker dat zijn team niet in elkaar gaat zakken.

Nadat de koploper van Engeland vorige week woensdag er al niet in slaagde om Leicester City te kloppen (1-1), ging het deze keer mis tegen West Ham United: 1-1. Manchester City heeft maar drie punten minder en kan woensdag op doelsaldo de eerste plaats bekleden, indien van Everton wordt gewonnen. De regerend landskampioen heeft dan wel een duel meer gespeeld.



Klopp blijft echter positief. "Ik denk dat er al vijf, zes, zeven, acht weken over een two-horse race wordt gesproken, terwijl Tottenham Hotspur ons van achteren besloop. Ze zaten in een zeer moeilijke situatie en ze zijn daar op een geweldige manier mee omgesprongen. Alle credits naar Mauricio Pochettino en zijn team voor hoe ze dat hebben gedaan. Ondanks blessureproblemen werden de wedstrijden gewonnen."



"Tottenham Hotspur is voor mij 100 procent in de race en dat is huidige situatie. Als je aan het einde van de rit bovenaan wil staan, krijg je met veel moeilijkere situaties te maken dan vandaag. Dat is gewoon zo. Natuurlijk heb je fitte spelers nodig, dat helpt een beetje. Onze middenvelders zouden vanavond, afgezien van Xherdan Shaqiri, achttien en achttien jaar oud zijn. Het zijn briljante jongens en ze zouden gespeeld hebben als dat nodig was geweest, maar dat is niet perfect", benadrukte de manager.



"We moeten vechten. Het gaat niet om druk, het gaat om genieten van de situatie waarin je verkeert. We hebben 62 punten en hebben we tot dusver maar één competitienederlaag geleden. Dat is zeer positief. Maar ik zie jullie gezichten al, jullie vinden het een beetje jammer voor ons", vervolgde Klopp. "Dat is helemaal niet nodig, we zijn oké, alles gaat goed. Vanavond was gewoonweg een lastige wedstrijd, maar als je kijkt naar wat er zondag is gebeurd en je dan een punt bij West Ham pakt, vind ik dat absoluut prima."



Klopp weet niet waarom de ziekenboeg volloopt. "Ik weet niet waar de blessures of de ziektes vandaan komen. James Milner was ziek, of wellicht is hij dat nog. En Virgil van Dijk was drie, vier dagen out . Hij is drie of vier kilo kwijtgeraakt. Dat helpt niet. Dat zijn moeilijke situaties, maar de jongens blijven vechten. Hadden we desondanks beter kunnen spelen? Absoluut. Dat verwachten we ook van onszelf. Maar de wedstrijden zijn moeilijk en we moeten de kwaliteit van de tegenstander accepteren."



Klopp wil de blessures niet als een excuus gebruiken. "Ik klaag er niet over, het is een feit en geen excuus. Milner was weer terug, maar hij trainde niet. Hij is alleen naar Londen gereden om niemand ziek te maken. Dat is natuurlijk niet perfect. Dat verklaart voor mij bepaalde momenten in de wedstrijd, maar dat is verder niet iets om bij stil te staan. Zoals ik al zei, de voorbereiding was niet perfect, maar toch hebben we een punt gepakt. That's it. "