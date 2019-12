Virage Nord in dubbelzinnige brief lyrisch en kritisch richting Memphis Depay

De harde kern van Olympique Lyon heeft in een open brief aan Memphis Depay bewondering uitgesproken.

Dit voor de manier waarop de aanvaller zich heeft opgesteld in de nasleep van de wedstrijd tegen (2-2) van dinsdagavond. Depay ontstak in woede, toen hij na afloop van de wedstrijd een supporter opmerkte die een spandoek toonde waarin ploeggenoot Marcelo werd opgeroepen om de club te verlaten. De Bad Gones, de harde kern, vindt dat Depay zich als ware leider heeft opgesteld.

Men publiceert via de eigen kanalen een open brief aan Depay. Daarin wordt de aanvoerder enerzijds bewierookt om zijn 'krachtige' reactie, maar men is niet te spreken over de uitspraken die Depay later deed. Hij vroeg zich in een interview openlijk af wie er 'tijd heeft' om een ezel op een spandoek te tekenen, zoals het geval was.

"We hebben allemaal kinderen, we hebben allemaal ons werk, wie heeft er de tijd om een ezel op een vlag te tekenen? Als je de tijd hebt om dit soort dingen te doen, dan moet je eens goed in de spiegel kijken. Ga iets anders doen", zei hij.

"Wij, de leiders van de Virage Nord (noordtribune, red.), schrijven deze lange brief zodat onze stem wordt gehoord", zo openen de Bad Gones hun statement. "Met je daden, je woorden en de mentaliteit die je dinsdag toonde, heb je jezelf ontpopt als de leider waar onze ploeg zo naar snakt."

"Misschien hebben we niet altijd op goede voet gestaan met elkaar, maar jouw vechtlust en jouw waarden komen overeen met die van ons." De supporters blijven echter van mening dat Marcelo niet thuishoort bij . De verdediger en de harde kern staan al langere tijd op gespannen voet met elkaar.

"We hebben in juni en in oktober gesproken met de voorzitter (Jean-Michel Aulas, red.) om hem duidelijk te maken dat het gedrag van de speler onacceptabel is, en dat hij de irritante gewoonte heeft om zich respectloos te tonen richting de club", luidt de brief.

"Als er naar ons was geluisterd, dan hadden we hier vandaag niet hoeven staan." In oktober speelde Lyon in de tegen (2-1 nederlaag) en na die wedstrijden werden de spelers opgewacht op het vliegveld in Frankrijk. Daar ontstond een flinke woordenwisseling tussen Marcelo en de harde kern, die bijna leidde tot een handgemeen.

"Volgens mij kun je wel begrijpen dat we ons minder lief opstellen als we al zo vaak met de club hebben gesproken. Dan moeten we zeggen waar het op staat. Maar als een speler als een ezel voetbalt, dan mag hij niet op die manier worden afgebeeld?", refereert de harde kern aan de uitspraken van Depay.

"Jij vraagt je af wie de tijd heeft om een ezel op een spandoek te tekenen? Dezelfde mensen die in hun vrije tijd sfeeracties voorbereiden en Frankrijk rondreizen om de ploeg te zien spelen die ze aan het hart gaat."