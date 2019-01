Vinícius wint publiek voor zich: "Perfecte club voor hem'

Vinícius Júnior lijkt dicht tegen een basisplaats aan te zitten bij Real Madrid. Het talent deed dit seizoen al dertien keer mee in het eerste elftal.

Vinícius maakte woensdag nog een prachtig doelpunt in de Copa del Rey tegen Leganés. Ook trainer Santiago Solari is onder de indruk van de Braziliaan.



"Hij ontwikkelt zich erg snel en dit was opnieuw een goede prestatie van hem", zo wordt Solari geciteerd door diverse Spaanse media. "Dit is de perfecte club voor hem om zijn ongekende talent verder te ontwikkelen. Want hier wordt hij omringd door uitstekende voetballers die al veel competities hebben gewonnen."



"Het meest opvallende aan hem is zijn zelfvertrouwen en hoezeer hij van het spelletje geniet. Hij is niet bang om dingen uit te proberen en dat geeft een extra dimensie toe aan ons spel. Hij bevindt zich in een belangrijke fase van zijn ontwikkeling, want hij is achttien jaar oud. Het is belangrijk dat hij iedere dag en iedere wedstrijd blijft leren."



Het doelpunt dat Vinícius maakte tegen Leganés (3-0 winst) was in de ogen van Solari 'fantastisch': "We zijn erg blij met het niveau dat hij haalt en zijn vindingrijkheid in zijn spel is erg belangrijk in voetbal." Real Madrid nam het talent voor tientallen miljoenen euro's over van Flamengo en gaf hem vorig jaar een contract tot medio 2025.