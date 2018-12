Vinicius Junior, Real Madrid's NxGn-superster met de wereld aan zijn voeten

De getalenteerde Braziliaan tiener ging van nobody naar superster en wacht op zijn kans om Spanje stormenderhand te veroveren.

"Het was als een man tegen kinderen", zeiden ze terwijl de clip viral ging.

"Dit kind heeft een ster", voegden anderen eraan toe, wat een traditioneel Braziliaans idioom opriep. "Hoe speelt hij niet voor hen", vroegen ze.

Vinícius Júnior moet het misschien nog laten zien in het eerste elftal van Real Madrid, maar in oktober gaf hij een glimp van wat er in de Spaanse hoofdstad te zien zou kunnen zijn met een betoverende prestatie tegen Chili voor Brazilië Onder-20.

Het zou een strafschop missen in het 1-1 gelijkspel, maar dat moment werd overschaduwd door de snelle bewingen, trucjes, snelheid en kracht die hij liet zien. Net als zijn twee briljante doelpunten tegen stadsrivaal Atlético Madrid in een Castilla-wedstrijd voor Real eerder dit seizoen. Het potentieel en de belofte van de vroegrijpe tiener is er voor iedereen om te zien.

"Vinícius heeft alles om een speler van topkwaliteit te worden", vertelde zijn bondscoach bij Onder-17, Amadeu aan Brasil Global Tour nadat de jongeling een transfer voor 45 miljoen euro naar Spanje had veiliggesteld voordat hij achttien jaar was - drie miljoen voor elk jaar dat hij was op deze planeet. Een bedrag betaald voor een speler die pas slechts enkele minuten had gespeeld in een eerste team bij de senioren.

"Als hij gefocust blijft op zijn doelen, heeft hij alle tools. Hij heeft veel technische kwaliteiten en laat een koel hoofd zien tussen alle glamour die hem momenteel omringt. Hij is in evenwicht gebleven en als hij zo blijft, kan hij de top bereiken."

Vinícius arriveerde in juni in Spanje, na minder dan een jaar nadat hij zichzelf in het eerste team van Flamengo had gespeeld. De sprong naar de senioren bracht een aantal kinderziektes met zich mee voor de tiener die van een kind dat in zijn eigen buurt nauwelijks bekend was, van de ene op de andere dag naar een internationale superster was gegaan.

Hij had het Braziliaanse voetbal zeker niet stormenderhand betreden, maar toonde op bemoedigende wijze gestage vooruitgang bij de topclub uit Rio de Janiero. Tegen het einde van zijn korte tijd bij de club uit zijn geboorteplaats, begon hij op te komen als een invloedrijke speler van het eerste elftal. Zijn hoogtepunt kwam toen hij zijn club inspireerde naar de overwinning met twee mooie doelpunten in de uitwedstrijd tegen Emelec in de Copa Libertadores.

Veel mensen in eigen land geloofden dat Madrid te vroeg zou komen voor een jongeling die net zijn weg vond bij de club waar hij van hield - een club waarvan hij een emotieel afscheid nam na zijn laatste wedstrijd, een instituut die hem uit de puberteit heeft gehaald.

"Zijn vader kwam naar ons toe toen hij pas vijf was en sindsdien heeft hij altijd op een niveau ver boven de jongens van zijn leeftijd gespeeld, zei Cacau, een leraar bij Escolinha Fla São Gonçalo, de Flamenge-gelieerde school die Vinícius heeft opgevoed.

Op dertienjarige leeftijd werd hij door bondscoach Cláudio Caçapa oproepen voor Brazilië Onder-15 en de wereld begon al aandacht te trekken. Vijf jaar later en diezelfde wereld zit niet aan zijn getalenteerde voeten.

Het lijkt erop dat Real geen haast wil maken met hem en hij heeft tot nu toen slechts zeven keer zijn opwachting gemaakt in het eerste elftal. Maar er is een moeilijke balans te vinden in het proberen de snelle opkomst van een jonge man te vreden die met even snelle snelheid in de schijnwerpers werd gezet als zijn dribbles langs de linkerflank, zowel die oktobermiddag tegen Chili bewest.