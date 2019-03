Vinícius Junior: "Barcelona wilde meer betalen, maar ik koos voor de beste"

Vinícius Junior kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste maanden in dienst van Real Madrid en laat weten dat hij ook naar Barcelona kon.

De achttienjarige aanvaller heeft weliswaar meer minuten gemaakt dan hij van tevoren had kunnen voorzien, maar Real is bezig aan een teleurstellend seizoen en is bovendien toe aan zijn derde trainer. Na Julen Lopetegui en Santiago Solari staat nu Zinédine Zidane weer voor de selectie. "Het gaat allemaal heel erg snel. Zelfs Casemiro en Marcelo zeggen dat het snel gaat, dat ik alles rustig moet ondergaan. Niemand had gedacht dat ik na mijn vertrek uit Brazilië zo veel zou gaan spelen", erkent de tiener.

In een uitgebreid interview met Cadena Seromschrijft Vinícius Junior zich als ‘een jongen die heel veel zin heeft om te winnen met en met de beste voetballers ter wereld te spelen’. "Het is voor mij en mijn familie een eer om hier te zijn. Na het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor Onder-17 zag ik de mogelijkheden om de oversteek naar Europa te maken. Mijn vader zei niets tegen me, alleen dat de media alleen maar leugens verspreidde", memoreerde de Braziliaan lachend. "Hij vertelde me pas iets toen de interesse van en Real Madrid op gang kwam, om een club te kiezen."



"Eerst toonde Barcelona interesse en daarna Real Madrid. Vervolgens zijn we op bezoek bij de clubs geweest. Om rond te kijken en meer te weten te komen over hun projecten. Barcelona wilde meer betalen, maar ik koos voor de beste. De club met het beste project. Marcelo en Casemiro spraken met mij en hielpen mij met de keuze voor Real Madrid." Vinícius Junior liet zodoende de kans liggen om met onder meer Lionel Messi te spelen. "Ik heb gekeken naar wat het beste was", repliceerde de aanvaller. "Iedereen van mijn familie wilde dat ik zou gaan spelen voor Real Madrid en wonen in Madrid. Van begin af aan. Heel mijn familie is voor Real Madrid, al is mijn vader voor Vinícius Fútbol Club."



Lopetegui gaf Vinícius Junior maar weinig kansen in het eerste. "Mja, ik was pas net bij de club. Julen is een geweldige trainer, maar hij slaagde er niet in om alles in orde te krijgen. Hij gaf mij altijd de beste tips om mezelf te ontwikkelen." Vinícius Junior kreeg vervolgens speeltijd bij Real Madrid Castilla, waar Solari voor de selectie stond. De Argentijn gaf Vinícius Junior meer speeltijd in de hoofdmacht toen hij als opvolger van Lopetegui werd aangesteld. Nu is Zidane zijn trainer. "Hij was een geweldige voetballer en nu is hij een geweldige trainer. Ik denk dat hij het weer goed gaat doen."



"Ik heb videobeelden van Zidane gezien, hij was ongelooflijk. Het is anders als Zidane tegen je praat dan wanneer je met Solari in gesprek bent. Hij zegt dat ik het rustig moet aandoen met mijn blessure." Vinícius Junior hoopt in de toekomst de Ballon d'Or te winnen. Sterker nog, hij ziet zichzelf de trofee winnen. "Op 25- of 26-jarige leeftijd. Op die leeftijd zal ik alles al heel goed doen."