Vinícius: "Iedereen droomt ervan, ik denk dat hij naar Real Madrid komt"

Vinícius Júnior rekent erop dat hij en Kylian Mbappé ooit samen op het veld zullen staan bij Real Madrid.

De buitenspeler steekt zijn bewondering voor zijn collega-aanvaller niet onder stoelen of banken: Vinícius droomt van een samenwerking met Mbappé en denkt dat de Fransman vroeg of laat in het Santiago Bernabéu terecht zal komen.



"Ik weet natuurlijk ook wel dat alle supporters van dromen van Mbappé", beaamt Vinícius zondag in gesprek met Téléfoot. "Dat geldt niet alleen voor supporters van Real Madrid, maar ook voor fans van elke andere club. Iedereen hier zou hem graag in LaLiga zien en ik denk dat hij hierheen zal komen. Ik twijfel er niet aan dat we samen veel prijzen zouden winnen." De Braziliaan zegt Mbappé persoonlijk niet goed te kennen. "Maar we wisselen wel berichten uit via Instagram. Hij is iemand tegen wie ik echt opkijk. Hij heeft al veel prijzen gewonnen in zijn carrière en het zou fantastisch zijn als hij naar Madrid zou komen."



Real Madrid wordt al jarenlang met Mbappé in verband gebracht. Trainer Zinédine Zidane staat bekend als een bewonderaar van zijn jonge landgenoot, maar zover bekend is Real Madrid niet van plan om zich deze zomer bij Paris Saint-Germain te melden voor Mbappé. De Koninklijke gaf al ruim driehonderd miljoen euro uit om Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy en Rodrygo binnen te halen voor komend seizoen. Spaanse media houden er rekening mee dat voorzitter Florentino Pérez de mogelijke komst van Mbappé in de zomer van 2020 opnieuw gaat beoordelen.