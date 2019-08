Vincent Kompany zet uit clubliefde een stap terug bij Anderlecht

Anderlecht heeft de tegenvallende seizoensstart aangegrepen om het takenpakket van Vincent Kompany te wijzigen.

De 33-jarige verdediger, die als speler-trainer aan deze jaargang begon, zal op wedstrijddagen louter nog als speler fungeren.

Daarnaast draagt de routinier voortaan de aanvoerdersband. Assistent-trainer Simon Davies is vanaf heden verantwoordelijk voor de opstelling en tactiek van Paars-Wit.

"Kompany moet meer speler zijn tijdens de match", wordt Davies donderdag op een persconferentie geciteerd door onder meer Het Laatste Nieuws. "Hij moet in staat zijn de ploeg echt te leiden op het veld."

"Natuurlijk twijfelt er niemand aan dat hij dat kan, maar het is belangrijk dat hij tijdens de match louter een van de spelers is. Zo zal ik, samen met mijn staf, de tactiek naast het veld helemaal op mij nemen", belooft hij.

"Want je kan dan wel sommige zaken vooraf plannen, tijdens een match gebeuren er toch altijd verrassende dingen. Die pak ik op mij. De ploeg heeft stabiliteit nodig, laat dat duidelijk zijn", vervolgt Davies zijn uitleg.

"Vinnie houdt echter zo veel van de club, dat hij altijd alles wil geven voor . Elke dag. Maar nu zal hij zich op wedstrijddagen louter concentreren op zijn match."

"Dit moet ons toelaten efficiënter en meer resultaatgericht te werken. Van die duidelijkere hiërarchie kan de club alleen maar de vruchten plukken."



Davies benadrukt dat er louter wordt gehandeld in het belang van Anderlecht. "Het enige wat telt, is dat we elke match leren en beter worden om zo snel mogelijk punten te pakken."

Als we winnen morgen (tegen , red.), zetten we een kleine stap in de goeie richting. Als we verliezen, zullen we weer veel geleerd hebben."

Anderlecht verzamelde slechts twee punten uit de eerste vier competitieduels en bezet de teleurstellende dertiende plaats in de Jupiler .