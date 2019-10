Vincent Janssen strijdt met 'onbetwiste basisspeler' Funes Mori voor minuten in Mexico

Een kleine drie maanden geleden maakte Vincent Janssen de overstap van Tottenham Hotspur naar Monterrey. Hoe vergaat het spits nu in Mexico?

Voor slechts 500.000 euro nam in de zomer van 2015 Vincent Janssen over van en een jaar later maakten de Alkmaarders 21,5 miljoen euro winst door hem al weer te verkopen aan . De spits kent een absoluut droomseizoen en verdient daarmee een miljoenentransfer naar de Premier League, waar hij moet gaan concurreren met Harry Kane.

In zijn eerste officiële wedstrijd voor AZ laat de voormalig jeugdspeler van zich direct gelden. De -kwalificatiewedstrijd tegen Istanbul wordt met 2-0 gewonnen en Janssen neemt de tweede treffer voor zijn rekening. In de heeft de spits aanvankelijk meer moeite om het net te vinden. Het duurt acht wedstrijden voordat hij zijn eerste doelpunt noteert. Tegen scoort hij twee keer in de 3-1 zege. Halverwege het seizoen heeft Janssen 10 keer gescoord in 30 wedstrijden en niemand kan bevroeden wat er zou volgen tijdens de tweede seizoenshelft, vooral omdat hij in de laatste vier wedstrijden voor de winterstop niet heeft gescoord.

AZ kent een wisselvallige seizoenshelft, waar de groepsfase van de Europa League al het eindstation is. In de Eredivisie heeft de ploeg van trainer John van den Brom slechts negentien punten gepakt, waar in de KNVB wel de kwartfinale wrodt bereikt. Na een onderbreking van vier weken wordt de competitie op 16 januari 2016 hervat met een uitwedstrijd tegen en Janssen neemt direct de enige treffer voor zijn rekening. Een week later werd Feyenoord met 4-2 verslagen en de spits maakt een zuivere hattrick.

Het blijt het begin van geweldige tweede seizoenshelft voor de Brabander. In slechts drie wedstrijden in de Eredivisie weet Janssen na de winterstop niet te scoren, waar zijn hoogtepunt thuis volgt tegen . AZ wint met 5-1 en de spits is betrokken bij alle vijf doelpunten. Hij scoort er vier en geeft een assist.

AZ kent een fantastische tweede helft van het jaar en wordt uiteindelijk vierde in de Eredivisie, waar in de de halve finale het eindstation is. Janssen wordt met 27 doelpunten topscorer in de Eredivisie, daar hij Luuk de Jong nipt met één treffer voor blijft. In totaal komt de spits in 49 wedstrijden in alle competities tot 32 doelpunten en 7 assists.

Nog tijdens het seizoen volgt de bekroning op zijn indrukwekkende prestaties. Op 25 maart 2016 speelt Janssen als invaller in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankijk zijn eerste interland. Vier dagen later heeft hij tegen Engeland zijn eerste basisplaats en maakt hij vanaf de strafschopstip zijn eerste doelpunt voor Oranje.





Teleurstelling in Engeland en Turkije

Voor 22 miljoen euro leggen the Spurs de dan 22-jarige spits in de zomer van 2016 vast en geven hem een meerjarig contract. Op 13 augustus maakt hij als invaller zijn debuut bij zijn nieuwe club in de competitiewedstrijd tegen . Een week later heeft de dan vijfvoudig international voor het eerst een basisplaats tegen , maar tot een doelpunt komt hij niet.

In zijn zevende wedstrijd in Engelse dienst weet Janssen zijn eerste treffer te noteren, als hij in de League Cup-wedstrijd tegen Gillingham een van de vijf doelpunten maakt. Tijdens zijn tiende Premier League-wedstrijd vindt hij ook voor het eerst het net in competitieverband als hij vanaf de strafschopstip scoort tegen .

In totaal komt Janssen in zijn eerste seizoen in Engelse dienst tot 38 wedstrijden en daarin scoort hij 6 keer en geeft hij 4 assists. De spits kan de clubleiding echter niet overtuigen en in september 2017 wordt hij voor een jaar uitgeleend aan , dat daarvoor tweeënhalf miljoen euro betaald.

De linkspoot wordt gepresenteerd als een grote aankoop in Turkije en al in zijn tweede wedstrijd weet hij op bezoek bij Alanyaspor zijn eerste doelpunt te maken. In de topper een week later tegen is Janssen wederom van grote waarde als hij met een doelpunt en assist betrokken is bij de 2-1 zege. Zijn derde en laatste doelpunt voor de jaarwisseling volgt in de bekerwedstrijd tegen Adana Demirspor (6-0 winst).

Het is december 2017 als het noodlot toeslaat voor Janssen. Vanwege een knieblessure is hij tot begin april uitgeschakeld en zodra de spits weer fit is, keert hij niet meer terug in de basis. In de laatste zes wedstrijden van het seizoen 2017/18 is hij telkens invaller en weet hij nog twee keer te scoren. In achttien wedstrijden voor Fenerbahçe komt Janssen tot vijf doelpunten en vier assists en in de zomer keert hij terug naar Tottenham.

Tot een rentree in het shirt van de Londenaren komt het aanvankelijk nog niet. Voordat het seizoen aanvangt wordt Janssen geopereerd aan zijn voet, waar hij in de laatste wedstrijden voor Fenerbahçe last van heeft. In overleg met de medische staf van Tottenham wordt besloten tot een operatie over te gaan.

In januari 2019 is Janssen weer te bewonderen op het voetbalveld, zij het bij de beloften van Tottenham. In de wedstrijd tegen Onder-23 scoort hij de gelijkmaker voor zijn ploeg. Op speelminuten in het eerste elftal hoeft hij niet te rekenen. "Nee, hij komt niet in mijn plannen voor", reageert manager Mauricio Pochettino in de Engelse pers.

Janssen wordt niet ingeschreven voor de en heeft hij dus ook geen bijdrage in de finaleplaats van de club. Toch zou hij nog wel tot minuten komen in de hoofdmacht. Op 23 april maakt hij als invaller in de Premier League tegen tien minuten voor tijd zijn opwachting. Tegen West Ham United en Everton speelt hij in totaal ook nog 26 minuten en daarmee komt er een einde aan zijn Tottenham-carrière.

Nieuw avontuur, nieuwe kansen

Eind juli komt de melding dat Monterrey er geslaagd in is om Janssen over te nemen van Tottenham Hotspur voor een bedag van negen miljoen euro en hem een contract voor vijf jaar voorschotelt. De Mexicanen waren destijds al enige tijd in onderhandeling met zijn managment, maar hij lijkt niet de eerste keus te zijn. De club probeerde eerste Luuk de Jong los te weken van , maar hij koos voor . Ook pogingen om Darío Benedetto ( ) en Cristhian Stuani ( ) te contracteren mislukten.

Ondanks dat zijn periode bij Tottenham op een teleurstelling is uitgelopen, heeft Janssen geen spijt dat hij in 2016 de stap maakte. "Ik denk dat ik dezelfde keuze zou maken als ik een nieuwe kans zou krijgen", geeft de spits te kennen in gespek met De Telegraaf. "Als je bij AZ speelt en er komt zo'n grote club die je wil hebben, dan ben je daar als jonge jongen wel van onder de indruk."

"Inmiddels ben ik een stuk volwassener en kan ik dingen makkelijker verwerken. Ik sta hier nu ook echt als een blij mens. Ik heb ontzettend veel zin om weer te vlammen, om de mensen hier terug te betalen en te laten zien wie Vincent Janssen is."

Over waarom Monterrey Janssen haalde doen verschillende verhalen de ronde, zo weet Jon Arnold Mexico-correspondent van Goal te vertellen. "Monterrey was op zoek naar een aanvaller, maar mensen denken dat ze een statement wilden maken op de transfermarkt, zoals rivaal Tigres UANL dat deed toen ze Andre-Pierre Gignac overnamen van . Gignac is een van de beste aankopen ooit geweest, dus het is een hoge standaard. Er waren geruchten in de voorbereiding dat Monterrey ook contact heeft opgenomen met spelers zoals Lukas Podolski."

Het Mexicaanse publiek heeft drie maanden later Janssen nog niet veel in actie gezien. Na zijn komst ziet hij zijn nieuwe club de eerste vier wedstrijden vanaf de tribune spelen, voordat hij op 18 augustus zijn eerste opwachting maakt. In de competitiewedstrijd tegen Toluca valt hij achttien minuten voor tijd in voor Rogelio Funes Mori. Een week later weet de zeventienvoudig international voor het eerst te scoren, als hij wederom in mag vallen. Op bezoek bij Laguna maakt hij in de verloren wedstrijd de 2-1.

In zijn vijfde wedstrijd in Mexicaanse dienst staat Janssen voor het eerst aan de aftrap, als Necaxa op bezoek komt in het BBVA Bancomer Stadium. Hij weet geen indruk te maken en na 58 minuten wordt hij vervangen. Na wederom een invalbeurt tegen Puebla, volgt zijn tweede basisplaats op bezoek bij Cruz Azul en het vertrouwen betaald hij terug met de 1-1, als hij tot nu toe voor het eerst een volledige wedstrijd speelt.

De reden dat Janssen niet op meer basisplaatsen kan rekenen, is de aanwezigheid van Funes Mori. De Argentijn werd in de zomer van 2015 voor een dikke drie miljoen euro overgenomen van en is een onbetwiste basisspeler. "Er is geen enkele kans dat Funes Mori zijn basisplaats zal verliezen", stelt Salvador Pérez namens Goal Mexico. "Hij is een bewezen doelpuntenmaker en een van de beste spelers van Rayados."

De enkelvoudig international van Argentinië speelde tot dusver 173 wedstrijden voor de enkelvoudig Mexicaans landskampioen en was daarin 92 keer trefzeker. Hij heeft echter niet kunnen voorkomen dat de club een zeer teleurstellend seizoen draait in de Liga MX Apertura. Na twaalf wedstrijden staat de club op een zeer teleurstellende twaalfde plek en dat kostte trainer Diego Alonso de kop. Zijn ontslag volgde nadat afgelopen zondag op eigen veld met 0-2 werd verloren van Tigres, waar Gignac een van de treffers voor zijn rekening nam.

Het ontslag van Alonso biedt Janssen mogelijk hoop. "Niemand weet helemaal zeker wie het gaat overnemen, maar het perspectief voor Janssen kan daardoor natuurlijk veranderen", zo stelt Arnold. Het is namelijk een feit dat de 25-jarige spits tot dusver tot slechts 280 minuten in acht wedstrijden kwam, waarin hij twee basisplaatsen en twee keer scoorde. Hij vecht voor zijn laatste kans om zijn carrière weer op het goede spoor te krijgen en om mogelijk weer in beeld te komen bij het , waar de spitspositie nog altijd voer voor discussie is.

Eerst zal Janssen, als hij de kans krijgt, Monterrey op het goede spoor moeten helpen. De club moet namelijk de play-offs halen (de top acht op de ranglijst) en op die manier kan het nog meestrijden om de landstitel. Het lijkt geen onoverbrugbare horde te zijn, aangezien de achterstand op de huidige nummer acht UNAM Pumas één punt is, waar Monterrey wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. "Ze moeten op de goede voet beginnen met de nieuwe trainer om mee te doen aan de play-offs."

Als de club daarin geslaagd is volgt in december het toetje, deelname aan het WK voor clubs. Als winnaar van de Concacaf Champions League, waarin op 14 december de eerste tegenstander de winnaar van het treffen tussen Al-Sadd en Hienghène Sport zal zijn. Als Monterrey deze wedstrijd weet te winnen, wacht vier dagen later het treffen met . Een wedstrijd tegen the Reds zou voor Janssen de ideale mogelijkheid bieden om zich te presenteren aan het publiek, maar daarvoor lijkt een basisplaats natuurlijk wel noodzakelijk te zijn.