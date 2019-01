Vincent Janssen maakt eerste minuten in acht maanden tijd

Vincent Janssen heeft zijn rentree gemaakt. De aanvaller deed maandag een helft mee in de beloftenwedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Liverpool.

De overbodige spits maakte zo zijn eerste minuten sinds 19 mei. Toen kwam Janssen namens Fenerbahçe in actie in het met 3-2 gewonnen competitieduel met Konyaspor.De 24-jarige Janssen werd twee jaar geleden voor minimaal twintig euro overgenomen van AZ. In zijn eerste seizoen wist hij geen potten te breken in de Premier League. Vorig seizoen werd hij dus uitgeleend aan Fenerbahçe, maar mede door blessureleed kwam hij ook daar niet uit de verf.



Afgelopen zomer keerde de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal terug naar Londen. Hij kampte met een voetblessure en werd daar operatief aan verholpen. Nu is de linkspoot dus weer fit, al lijkt hij niet te hoeven rekenen op speelminuten in het eerste elftal van manager Mauricio Pochettino.



Janssen, die voor de eerste seizoenshelft niet eens werd ingeschreven voor Premier League-voetbal, heeft bij Tottenham nog een contract tot medio 2020. "We weten niet wat er gaat gebeuren. Zijn focus ligt op dit moment bij honderd procent fit worden en daarna zullen we zien hoe het loopt", zei zaakwaarnemer Louis Laros zaterdag nog.