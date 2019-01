'Vincent Janssen krijgt mogelijk nieuwe kans bij Tottenham Hotspur'

Vincent Janssen en Mauricio Pochettino praten later deze week over de toekomst van de aanvaller bij Tottenham Hotspur, zo schrijven Engelse media.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de intenties van de Premier League-club met de Oranje-international zijn. Janssen maakte maandag bij Tottenham Hotspur Onder-23 zijn rentree op velden. De Nederlandse spits, die dit seizoen met een voetblessure kampte, deed een helft mee in het duel met Liverpool Onder-23 (1-1).

De 24-jarige international speelde op 20 augustus 2017 voor het laatst voor de hoofdmacht van Tottenham: een invalbeurt van een minuut tegen Chelsea (1-2 verlies). Daarna maakte Janssen de tijdelijke overstap naar Fenerbahçe in Turkije. De samenwerking liep afgelopen zomer ten einde.



Tottenham is er intern nog niet over uit of Janssen deze transferperiode verkocht moet worden. Het was de bedoeling dat hij afgelopen zomer van de hand zou worden gedaan, maar de voetblessure zette een streep door deze intenties. De ex-speler van onder meer AZ krijgt mogelijk een nieuwe kans als hij Pochettino deze maand van zijn meerwaarde kan overtuigen, zo klinkt het.



Tottenham wikt en weegt namelijk ook een voortijdig afscheid van Fernando Llorente. De club is van mening dat de Spanjaard beter in de markt ligt dan Janssen, die nog tot medio 2020 onder contract staat. Llorente, die volgende maand 34 jaar wordt en een aflopende verbintenis heeft, verscheen in slechts 12 van zijn 42 officiële duels voor de Londenaren aan het startsignaal. De teller staat op negen treffers, dankzij onder meer hattricks tegen Rochdale (6-1) en Tranmere Rovers (0-7) in de FA Cup.