'Vincent Janssen in onderhandeling over overstap naar Bundesliga'

Vincent Janssen maakt het seizoen mogelijk af in de Bundesliga.

Engelse media melden dat de 24-jarige aanvaller met Schalke 04 in onderhandeling is en op huurbasis naar die Knappen kan vertrekken. In die overeenkomst zou dan een optie tot koop moeten worden opgenomen.

Janssen werd de afgelopen weken in verband gebracht met clubs als Real Betis, Cardiff City en Wolverhampton Wanderers, maar lijkt dus aan de slag te gaan in Gelsenkirchen. Daar kan hij samen komen te spelen met Jeffrey Bruma, want de verdediger van VfL Wolfsburg is eveneens in verregaande onderhandeling met het team van trainer Domenico Tedesco.



Janssen werd twee jaar geleden voor minimaal twintig miljoen euro overgenomen van AZ. In zijn eerste seizoen wist hij geen indruk te maken in de Premier League en vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Fenerbahçe. Mede door blessureleed kwam hij ook in Turkije niet uit de verf. Janssen kampte de afgelopen maanden met een slepende voetblessure, maar is inmiddels hersteld.



Desondanks kwam en komt de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal niet in de plannen van manager Mauricio Pochettino voor. Tottenham hanteerde naar verluidt een vraagprijs van 13,5 miljoen euro voor Janssen, maar lijkt nu dus ook bereid te zijn om hem te verhuren. Het contract van Janssen op Wembley loopt nog tot de zomer van 2020 door.