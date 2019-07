Vincent Janssen helpt oude club aan nieuwe speler: "We zijn geweldig trots"

Almere City FC heeft zich versterkt met Shayon Harrison, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen.

De aanvaller komt over van en tekent voor twee seizoenen bij FC, met een optie voor een derde jaar. Vincent Janssen, die onlangs verkaste naar Monterrey, heeft een aandeel gehad in de transfer van Harrison.

De 22-jarige Harrison, die in oktober 2016 zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Tottenham tegen in de EFL Cup, werd de afgelopen seizoenen verhuurd door the Spurs.

Harrison had volgens Almere City FC de ploegen voor het uitkiezen en kon ook bijtekenen bij Tottenham Hotspur. Janssen speelde echter een belangrijke rol in de keuze van de Engelsman om voor Almere City FC te kiezen.

"Ik ben erg blij om hier te zijn", reageert Harrison op de clubsite. "Ik denk dat de manier van voetballen in Nederland goed bij mij past en dat ik mijzelf bij Almere City FC optimaal verder kan ontwikkelen", aldus de aanvaller.

"De staf en spelers hebben mij al warm welkom geheten. Ik hoop dit seizoen zoveel mogelijk doelpunten te maken en de club te helpen in de strijd om promotie."

"We zijn geweldig trots dat een dergelijke speler voor Almere City FC kiest. Het spreekt voor zich dat Harrison ook een ander, op korte termijn financieel aantrekkelijker, pad had kunnen kiezen", laat algemeen directeur John Bes weten.

"Het feit dat hij dat niet heeft gedaan en kiest voor ons ontwikkelplan zegt veel over de status van onze club, maar misschien nog wel meer over de mentaliteit van Harrison en professionaliteit van zijn zaakwaarnemers.

"Hiernaast gaat er ook veel dank uit naar Mark Ruijl (Player Connect) voor de prima bemiddeling en naar Vincent Janssen voor zijn positieve bijdrage aan het tot stand komen van deze deal", aldus Bes over de bijdrage van Janssen.

De spits was vanaf 2013 twee seizoenen actief bij de club uit de alvorens de spits overstapte naar .