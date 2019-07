Vincent Janssen blikt terug: "Zeg dan maar eens 'nee' tegen zo'n grote club"

Na teleurstellende jaren bij Tottenham Hotspur en Fenerbahçe hoopt Vincent Janssen bij Monterrey zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

De aanvaller is blij met zijn overstap naar de Mexicaanse competitie. "Een grote club, prachtig stadion, zeer fanatieke achterban en een mooi land met een goed klimaat", zo vat de aanvaller woensdag in gesprek met De Telegraaf het hoe en waarom achter zijn transfer samen.

Janssen rekent af met de berichten dat hij niet fit zou zijn. "Ik ben fit en heb nergens last van, al moet ik nog wel aan mijn wedstrijdritme werken", benadrukt de spits in gesprek met het dagblad. "Daar krijg ik alle tijd voor. In tegenstelling tot Europa is de Mexicaanse competitie al een paar weken bezig, dus het is logisch dat mijn nieuwe medespelers fysiek verder zijn dan ik."

Janssen is vooral opgelucht dat hij voor een club heeft kunnen kiezen waar hij honderd procent achter staat. "Er waren best wat andere partijen die wilden doorpakken, maar daarbij dacht ik: is dit wat ik écht wil?"

Monterrey meldde zich anderhalve maand geleden en Janssen sprak diverse malen met de voorzitter. "Er loopt in Mexico heel veel kwaliteit rond en de atmosfeer in de stadions is ongelooflijk. In Europa is dit een minder bekend voetballand, maar dat maakt mij weinig uit."

Hij erkent dat ook hij meer had verwacht van zijn eerste jaren in het buitenland. "Het hoofdstuk Tottenham is niet verlopen zoals we allemaal wilden, maar ik denk dat ik dezelfde keuze zou maken als ik een nieuwe kans zou krijgen. Als je bij speelt en er komt zo'n grote club die je wil hebben, dan ben je daar als jonge jongen wel van onder de indruk."

"Zeg dan maar eens 'nee'. En los van de mindere momenten heb ik er ook heel veel geleerd, zowel binnen als buiten de lijnen." Janssen verwijt zichzelf niets omdat hij altijd honderd procent heeft gegeven en wijst erop dat hij door een voetblessure en een daaropvolgende operatie een terugslag kreeg 'in waar hij wilde zijn'.

De aanvaller kan nu beter met tegenslagen om gaan. "Inmiddels ben ik een stuk volwassener en kan ik dingen makkelijker verwerken. Ik sta hier nu ook echt als een blij mens. Ik heb ontzettend veel zin om weer te vlammen, om de mensen hier terug te betalen en te laten zien wie Vincent Janssen is."