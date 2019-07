Villarreal neemt voormalig wereldkampioen over van Napoli

Raúl Albiol verlaat Napoli en gaat verder bij Villarreal, zo communiceren de clubs donderdag via de officiële kanalen.

De 33-jarige verdediger tekent een driejarig contract en wordt na een medische keuring officieel gepresenteerd aan pers en publiek. Albiol sluit normaal gesproken maandag aan bij de selectie van zijn nieuwe werkgever.

Mededelingen over de transfersom zijn niet gedaan, maar volgens Sport houdt vier miljoen euro over aan de transfer. De routinier, die in Italië over een verbintenis tot medio 2021 beschikte, speelde sinds 2013 voor Napoli. In zes seizoenen tijd kwam Albiol tot 236 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en elf assists verzorgde.



Gedurende zijn periode in Napels veroverde Albiol eenmaal de en een keer de Italiaanse Supercup. De Spanjaard diende in eigen land eerder al en . In Valencia werd een UEFA Cup en een Spaanse beker aan zijn palmares toegevoegd. In dienst van de Koninklijke veroverde de aanwinst van eenmaal de landstitel, terwijl ook de Spaanse Supercup aan de prijzenkast van de centrale verdediger werd toegevoegd. In totaal staat hij op 545 wedstrijden voor vier verschillende clubs.



Voor Albiol waren er ook de nodige successen in het nationale elftal van Spanje, dat jarenlang het internationale voetbal domineerde. In 2010 stond de mandekker met de wereldtitel in zijn handen en in 2008 en 2012 maakte hij deel uit van de selecties die Europees kampioen werden. Voor Albiol staat de teller op 52 interlands.