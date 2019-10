Villarreal geeft na Cazorla ook werkloze clubtopscorer Rossi de kans

Giuseppe Rossi keert bij Villarreal terug op het oude nest.

De topscorer aller tijden van de club uit LaLiga gaat vanaf dinsdag meetrainen met de A-selectie, zo meldt de huidige nummer negen van de Spaanse competitie maandag via de officiële kanalen. De 32-jarige spits heeft een periode met aanhoudend blessureleed achter zich gelaten en zat al ruim een jaar zonder club.

Rossi wil nog een laatste poging wagen om zijn loopbaan als profvoetballer op te pikken. Genoa was zijn laatste club en zijn tijd in de verliep dramatisch. In tien wedstrijden kwam hij niet verder dan een doelpunt en bovendien werd hij betrapt op het gebruik van doping. Een straf bleef uit, maar met een officiële waarschuwing op zak verliet hij de club na het seizoen 2017/18. Rossi vond geen nieuwe club en zat het gehele vorige seizoen zonder werkgever.

Bij krijgt de spits een nieuwe kans. De 29-voudig Italiaans international speelde tussen 2007 en 2013 voor El Submarino Amarillo en maakte in die periode 82 doelpunten in alle competities, waarmee hij zich clubtopscorer aller tijden mag noemen. Net als Santi Cazorla hoopt hij bij Villarreal zijn carrière nieuw leven in te blazen. Cazorla kampte jaren met aanhoudende achillespeesblessure en vertrok bij . Villarreal pikte hem op en met succes, want de middenvelder heeft zijn oude vorm hervonden en is inmiddels teruggekeerd in de nationale ploeg.

De in Amerika geboren Rossi werd opgeleid door en vertrok op jonge leeftijd naar . Na verhuurperiodes bij en Parma maakte hij in de zomer van 2007 voor tien miljoen euro de overstap naar Villarreal, waar hij de beste periode uit zijn loopbaan beleefde.

Later droeg Rossi nog de shirts van , en .